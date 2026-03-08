호서대·상명대, 지역교육 협력 확대 업무협약 체결

호서대와 상명대는 상명대, 충남학부모회연합회, 충남학교운영위원장협의회, ㈜에듀밋과 지역교육 협력 확대와 미래 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

지난 6일 진행한 이번 협약은 대학과 학부모 단체, 기업이 함께 참여하는 지역 기반 교육협력 체계를 구축하고 초·중·고 학생부터 지역민까지 참여할 수 있는 다양한 교육 프로그램을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다. 특히 인공지능(AI)과 소프트웨어 중심의 미래형 교육 프로그램을 개발하고 교육 연구 협력을 통해 지역교육 혁신을 추진할 계획이다.

호서대·상명대, 충남학부모회연합회, 충남학교운영위원장협의회, ㈜에듀밋이 지난 6일 호서대에서 지역교육 협력 확대와 미래 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약 기관들은 앞으로 △초·중·고·대학생과 지역민 대상 교육 프로그램 공동 기획·운영 △미래사회 변화에 대응한 교육과정·교육 콘텐츠 개발 △전문인력 양성과 역량강화연수 및 취·창업 연계 프로그램 운영 △교육 관련 공동 연구와 성과 확산 △교육 운영을 위한 인적·물적 인프라 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 이번 협약은 대학, 학교 운영주체, 학부모 단체, 교육기업이 함께 참여하는 지역 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다. 충남에서 추진 중인 대학 연계 늘봄학교와 AI·SW 교육 확대 정책과의 연계를 강화하고 지역 중심 교육생태계 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

전수진 호서대 AI·SW교육센터장은 “호서대는 그동안 축적한 AI·SW 교육 경험을 바탕으로 지역학생들이 미래사회에 필요한 역량을 키울 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

이성천 충남학교운영위원장협의회장은 “학교와 지역사회가 함께 성장하는 교육환경이 조성될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

호서대는 RISE사업을 중심으로 다양한 지역 교육 협력사업을 추진하며 지역사회에 함께하는 미래교육 모델 구축에 힘쓰고 있다.