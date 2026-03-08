[포토] 정청래 "6.3 지방선거 승리를 위해 저의 모든 것을 바치겠다"

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. 정 대표는 이 자리에서 "검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁 뿐만 아니라 당원 1인 1표제를 통과시켜 당원주권주의를 실현했다"며 "이번 6.3 지방선거 승리를 위해 모든 것을 바치겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하기 앞서 고개 숙여 인사하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 8일 "6·3 지방선거 승리를 위하여 저의 모든 것을 바치겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "국민주권정부 이재명 정부를 성공시키기 위해 당원주권정당 민주당이 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"며 "6.3 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다. 지방선거 승리에 도움이 되면 하고 도움이 안되면 하지 않겠다. 6.3 지방선거 승리가 당대표인 저의 지상과제다."라고 강조했다.