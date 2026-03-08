태국 아이돌 ‘버스’, 5월 첫 팬콘서트 개최

태국 인기 아이돌 ‘버스(BUS·because of you i shine)’가 첫 아시아 팬콘서트 투어로 한국 팬들과 만난다.

8일 라이브 네이션 코리아에 따르면 버스는 5월 서울 영등포구 명화 라이브 홀에서 첫 아시아 팬콘서트 투어 ‘더 퍼스트 라이트 인 서울(THE FIRST LIGHT IN SEOUL)’을 개최한다.

‘버스’는 2023년 태국에서 방영된 화제의 서바이벌 프로그램 ‘789 서바이벌(Survival)’을 통해 결성되었다.

각기 다른 매력과 강렬한 존재감을 지닌 12명의 멤버(ALAN, MARCKRIS, KHUNPOL, HEART, JINWOOK, THAI, NEX, PHUTATCHAI, COPPER, AA, JUNGT, PEEMWASU)가 보여준 완성도 높은 퍼포먼스와 특별한 시너지로 태국 팝계에서 가장 주목받는 라이징 스타로 떠올랐다.

또한 한국인 멤버 진욱과 그룹 베이비몬스터의 멤버 치키타의 오빠로 알려진 코퍼는 국내 팬들 사이에서도 화제를 모았다.

그룹명에 담긴 ‘내가 빛나는 이유는 너’라는 의미를 전면에 내세운 데뷔 싱글 ‘Because of You, I Shine’는 발표와 동시에 폭발적인 인기를 얻었으며, 이후 ‘WATCH YOUR STEP’, 유닛 싱글 ‘NO MATTER WHAT’, ‘brother zone’ 등을 연이어 선보이며 상승세를 이어갔다.

이러한 인기에 힘입어 지난해 3월 14일부터 16일까지 태국 임팩트 아레나에서 개최한 첫 단독 아레나 콘서트 ‘BUS The 1st Concert LIGHT THE WORLD’는 전석 매진을 기록했다.

더불어 2024년 12월 태국에서 열린 아시아 아티스트 어워즈(이하 '2024 AAA')에서 베스트 아티스트 가수 부문을 수상했다.

지나해 4월 첫 일본 싱글 발매에 이어 8월에는 섬머 소닉 도쿄 무대에 오르는 등 글로벌 무대로 활동 반경을 넓히고 있다.

지난해 연말 방콕의 랜드마크인 아이콘시암(ICONSIAM)에서 선보인 에너지 넘치는 퍼포먼스 또한 큰 화제를 모았다.

특히 코르티스의 ‘고!(GO!)’ 커버 무대는 현장 관객과 온라인 시청자 모두를 사로잡았고 지난 2월에는 태국 그룹 최초로 엠넷 엠카운트다운에 출연해 신곡 ‘소 블루(So Blue)’ 무대를 선보여 국내 음악 팬들에게도 깊은 인상을 남겼다.