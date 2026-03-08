[이삼식칼럼] AI가 여는 ‘두 번째 인구배당’

인구구조로 경제적 이익 실현

더 이상 양적 확대 어려운 현실

첨단 기술과 고령자 역량 결합

새로운 성장 돌파구 모색 기대

1955년부터 1974년 사이에 태어난 한국의 베이비붐 세대는 산업화의 한복판을 지나온 세대다. 특히 1955~1963년 출생자들은 전후 복구와 수출 주도형 경제성장의 핵심 노동력이었다. 이들이 노동시장에 진입한 1970~80년대, 한국은 인구구조상 가장 유리한 국면에 있었다. 생산연령인구는 빠르게 늘고, 부양해야 할 유소년과 노인 인구 비중은 낮았다. 이러한 인구구조는 경제적 이익을 가져오는 ‘인구배당’의 전형적인 모습이었다.



그 성과는 괄목할 만했다. 1인당 소득은 크게 증가했고, 농촌사회는 산업사회로 재편되었다. 도시화와 고등교육 확대가 동시에 진행되었고, 숙련 인력이 산업 경쟁력을 떠받쳤다.

이삼식 한양대학교 고령사회 연구원 원장

그러나 인구구조의 흐름은 바뀌었다. 그 거대한 세대가 이제 고령층으로 이동하고 있다. 2028년이면 1955~1963년생은 모두 65세 이상이 된다. 이미 초고령사회에 진입한 한국에서 이들의 고령화는 부양 체계 전반의 구조적 전환을 요구하고 있다.



부양 부담은 세 가지로 나타난다. 첫째는 경제적 부담이다. 연금과 건강보험 재정의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있다. 둘째는 의료·장기요양·돌봄 부담이다. 만성질환과 치매 대응 수요는 증가하는 반면, 돌봄 인력은 충분하지 않다. 셋째는 정서적 부담이다. 1인 노인가구의 증가는 고독과 사회적 고립 문제를 심화시키고 있다.



문제는 더 이상 인구의 양적 확대를 통해 이러한 부담을 해결하기 어렵다는 점이다. 출산율은 낮고 생산연령인구는 감소하고 있기 때문이다. 그렇다면 어디에서 새로운 돌파구를 찾아야 할까.



그 방향은 ‘두 번째 인구배당’에서 모색할 수 있다. 인구학에서는 고령화가 진행되면서 노후 대비를 위한 저축과 자산 축적이 늘어나 경제성장에 새로운 동력이 만들어지는 현상을 ‘두 번째 인구배당(second demographic dividend)’이라고 부른다. 최근에는 여기에 기술 혁신이 결합하면서 고령 인구의 생산성과 사회 참여가 확대될 가능성도 제기되고 있다. 이번 배당은 과거처럼 인구 규모에서 나오지 않는다. 인공지능(AI)과 로봇 같은 기술이 고령자의 역량을 확장할 때 새로운 가능성이 열린다.



첫째, 경제적 부담의 완화이다. 노동력 감소를 단순한 자동화로 대체하는 방식에는 한계가 있다. 중요한 것은 기술이 고령자의 노동을 밀어내는 것이 아니라 보완하고 연장하는 구조를 만드는 일이다. 협동로봇과 스마트 시스템은 신체적 부담을 줄이고, AI 기반 의사결정 지원 기술은 반복 업무를 덜어준다. 이렇게 되면 숙련과 경험을 가진 고령 인력이 더 오래 일할 수 있는 여건이 만들어진다.



둘째, 의료적 부담의 완화이다. 건강수명이 늘고 있지만 만성질환과 기능 저하는 돌봄 수요를 키우고 있다. 기술은 대응 방식을 바꿀 수 있다. 사후 치료 중심에서 사전 관리와 위험 예측 중심으로 전환함으로써 질병의 중증화와 시설 의존을 늦출 수 있다. 이 과정에서 의료는 병원 중심에서 일상 관리 중심으로 넓어지고, 돌봄 역시 시설 중심에서 지역사회 기반으로 옮겨간다. 그만큼 재정과 인력의 부담도 완화될 수 있다.



셋째, 정서적 부담의 완화이다. 고령화가 심화될수록 가족의 심리적 부담도 커진다. AI 기반 소통 서비스와 디지털 네트워크는 인간관계를 대신할 수는 없지만, 고립을 완화하고 관계를 유지하는 보조 인프라가 될 수 있다. 이는 개인의 삶의 질을 높이는 동시에 가족이 짊어지는 정서적 부담도 덜어줄 수 있다.



두 번째 인구배당이 가능해지려면 기술이 사람의 역량을 확장하는 방향으로 작동해야 한다. 중요한 것은 기술을 비용 절감 수단으로만 보지 않는 시각이다. 베이비붐 세대는 산업화의 주역이었고, 이제는 전환기의 경험 자산을 지닌 세대다. 이를 위해서는 디지털 역량 교육과 고령 친화적 설계, 그리고 사람의 존엄을 지키는 윤리 기준이 함께 갖춰져야 한다.



과거 우리는 인구의 양에서 배당을 얻었다. 인구 감소 시대, 성장의 원천은 더 이상 숫자가 아니다. 이제는 인구의 질, 즉 건강수명과 축적된 경험을 기술과 연결하여 새로운 배당을 찾아야 한다. 베이비붐 세대의 고령화는 부담이지만 동시에 자산이다. 기술이 사람을 대체하는 것이 아니라 보완하고 확장하는 방향으로 작동할 때, 우리는 감소 사회에서도 또 하나의 인구배당을 기대할 수 있을 것이다.

이삼식 한양대학교 고령사회 연구원 원장