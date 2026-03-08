서울시교육청 ‘종로청사 45년 이야기’ 사진전

20일까지… 13일 용산 신청사 이전

서울시교육청이 용산 신청사 이전(13일)을 앞두고 현 종로청사에서 45년 역사를 돌아보는 사진기록전(포스터)을 개최한다.



서울시교육청은 ‘서울시교육청 종로청사 45년의 이야기를 남기다’ 사진기록전을 20일까지 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 기록전에는 △1981년 종로청사 이전 모습 △교육정책 시행 및 학교 지원 현장 △시대별 청사 전경이 담긴 사진이 전시된다.



아울러 직원들이 사진기록전을 보며 직접 사연과 추억을 공유하고 기억을 남길 수 있도록 참여 코너도 운영할 예정이다. 단순한 전시 공간을 넘어 서울교육 공동체의 기억을 함께 기록하는 소통의 장을 마련한다는 계획이다. 종로청사는 1981년부터 서울교육 정책 수립과 실행의 중추적 역할을 수행해 왔다.정근식 서울시교육감은 “종로청사는 서울교육의 역사와 함께 숨 쉬어 온 상징적인 장소”라며 “이번 전시가 지난 시간을 돌아보고 새로운 용산 신청사에서의 희망찬 출발을 함께 다짐하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.