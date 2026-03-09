[경제 단신] LG 이노페스트 2026 중남미… 공략 가속 외

LG 이노페스트 2026 중남미… 공략 가속

LG전자는 지난 4일부터 이틀간 멕시코 캉쿤에서 ‘LG 이노페스트 2026 중남미’ 행사를 열고 글로벌 사우스 시장 공략을 가속하고 있다고 8일 밝혔다. 이노페스트는 주요 유통 거래처를 초청해 신제품과 사업 전략을 공유하며 파트너십을 강화하는 행사다. 이번 행사에서는 중남미 고객 생활 방식과 주거 환경을 반영한 기업 간 거래(B2B), 기업·소비자 간 거래(B2C) 제품이 소개됐다. LG전자는 중남미 고객의 평균 신체 치수를 고려해 인체공학 설계를 적용한 탑로드 세탁기와 도시화로 주거 면적이 줄어드는 추세를 반영한 ‘핏 앤 맥스’ 냉장고 등을 선보였다. 프리미엄 가전 수요 대응을 위해 세탁과 건조를 한 번에 할 수 있는 ‘워시콤보’, 일체형 세탁건조기 ‘워시타워’ 등 제품군도 확대했다.

HD현대일렉, 美 현지 생산법인 증설



HD현대일렉트릭이 미국 생산법인 증설에 나서며 북미 초고압 변압기 시장 공략을 강화한다. HD현대일렉트릭은 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리시에 위치한 북미 생산법인에서 제2공장 기공식을 열었다. 제2공장은 약 2억 달러를 투자해 부지 내 2만9000㎡ 규모로 조성되며 내년 4월 준공 예정이다. 회사는 공장 증설을 통해 초고압 변압기 생산능력을 기존보다 50% 확대하고 765킬로볼트(kV)급 변압기 생산 설비를 구축할 계획이다. 공장 완공 이후 연간 약 2000억원 규모의 매출 확대가 기대된다.

코레일·SR, 설 승차권 암표 62건 적발



한국철도공사(코레일)와 수서고속철도(SRT) 운영사 SR이 올해 설 명절 기간 승차권 암표 거래 62건을 적발해 수사기관에 의뢰했다고 8일 밝혔다. 코레일은 지난달 설 승차권 암표 거래 26건을 적발해 국토교통부 철도특별사법경찰대와 경찰에 수사를 요청했다. 코레일은 모바일 앱 ‘코레일톡’ 등에 마련된 암표 제보 채널과 중고거래 플랫폼에서 구매자로 위장해 암표 판매자들을 적발했다. SR도 승차권 양도 13건, 웃돈 판매 8건, 대리 구매 3건 등 총 36건을 적발해 수사를 의뢰했다. 열차 승차권을 암표로 거래하다 적발되면 1000만원 이하의 과태료나 20만원 이하의 벌금, 구류, 과료 처분을 받을 수 있다.