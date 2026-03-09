현대차 로보택시 CEO “안전 방어막 도입”

예외적인 1% ‘엣지 케이스’

자율주행차 성능 개선 핵심

로라 메이저(사진) 현대차그룹 자율주행 합작법인 모셔널 최고경영자(CEO)가 올해 말 미국에서 무인 로보택시 상용화 준비를 성공적으로 진행하고 있다고 밝혔다.

메이저 CEO는 8일 공개된 현대차그룹 팟캐스트 채널 ‘현대진행형’에 출연해 “예외적인 상황에서 발생하는 1%의 ‘엣지 케이스’가 자율주행 차량의 성능을 개선하기 위한 핵심 학습 포인트”라며 이같이 말했다. 현대진행형은 모빌리티 기술을 다루는 지식 콘텐츠로 현대차그룹 고위 임원이 직접 참여한 것은 처음이다.

메이저 CEO는 모셔널의 자율주행 개발 최우선 원칙은 승객의 안전이라고 강조했다. 그는 “90% 이상인 일반 주행 상황에는 거대주행모델(LDM)을 활용한 엔드투엔드(E2E) 방식을 적용하지만, 돌발상황 등 1%에 해당하는 엣지 케이스에는 오랜 기간 검증해온 안전 가드레일 방식을 도입했다”고 설명했다. 가드레일 방식은 자율주행 시스템이 잘못된 판단을 내리지 않도록 적용되는 안전 방어막 개념이다.

메이저 CEO는 도시 특징이 다른 라스베이거스·피츠버그에서의 테스트 등을 통해 상용화를 원활하게 준비하고 있다고 전했다. 모셔널은 올해 말 미국 네바다주 라스베이거스에서 미국자동차공학회(SAE) 기준 레벨4 수준의 무인 로보택시 서비스 상용화를 앞두고 있다.