우승 후보 전북, 개막 2경기 연속 무승

정정용, 친정 김천 상대 1-1 비겨

모따 추가시간 동점골 ‘위기 모면’



부천, 개막 2경기 연속 무패 돌풍

전북 현대는 2025시즌 K리그1 챔피언에 코리아컵 우승까지 ‘더블’을 달성했다. 하지만 이를 이끌었던 거스 포옛 감독이 자진 퇴진을 선언하면서 2026시즌 정정용 감독에게 지휘봉을 맡기며 왕조 구축의 사명을 맡겼다.



하지만 2026시즌 출발은 좋지 않았다. 지난 1일 개막전에서 1부리그 승격팀 부천FC에 2-3으로 패하며 아쉬운 출발을 보였다. 이런 가운데 전북은 8일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와 K리그1 2라운드 원정경기를 치렀다. 김천은 정정용 감독이 지난 시즌 사령탑이었던 팀이라 ‘정정용 더비’가 열린 셈이다.



이날도 전북은 패색이 짙었지만 후반 추가시간 터진 모따의 극적인 동점골로 1-1로 간신히 비기며 승점 1점을 챙기는 데 만족했다. 반면 김천은 다 잡았던 경기를 비기면서 이번 시즌 2무로 승점 2에 그쳤다.



전반에도 점유율에서 밀리며 0-0으로 마쳤던 전북은 후반 4분 김천의 빠른 역습에 먼저 실점을 내주고 말았다. 후반 교체 투입된 김천 홍윤상이 자기 진영에서 길게 올라온 크로스를 받아 단독 돌파로 골키퍼와 맞선 뒤 오른발로 침착하게 득점했다.



전북은 이후 파상공세에 나섰지만 좀처럼 득점 기회를 만들지 못하다 후반 46분 티아고가 빠른 발로 측면을 돌파해 올린 크로스를 모따가 헤더로 김천의 골망을 흔들며 동점을 만들었고 추가 득점 없이 경기는 끝났다.



한편 개막전에서 전북을 격침했던 부천은 지난 7일 지난해 2위 팀 대전 하나시티즌과도 1-1로 비기면서 개막 2경기 연속 무패(1승1무)를 기록하며 초반 돌풍을 일으키고 있다. 전북을 상대로 개막전 멀티골(2골)을 뽑아냈던 부천 갈레고는 대전을 상대로도 페널티킥 골로 2경기 연속골을 기록했다.