대구 출신 모델 나영희, 브랜드 ‘그리디어스’ 기하학 그래픽과 조화

박윤희 디자이너는 지난 6일 서울동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 패션쇼에서 자신의 브랜드 ‘그리디어스’의 기하학적 그래픽 디자인을 선보였다고 8일 밝혔다.

나영희씨가 박윤희 디자이너 브랜드 ‘그리디어스’ 작품을 선보이고 있다. 오픈스페이스 작가 제공

한중패션인재개발원이 국내외 패션의 흐름을 보여주며 매년 열어온 이 행사에는 대구 출신 모델 나영희씨가 무대에 올라 눈길을 끌었다.

나씨는 178㎝의 큰키와 시원한 워킹으로 그리디어스의 미래지향적 기하학적인 그래픽 디자인과 완벽 조화를 이뤄냈다는 평가를 받았다.