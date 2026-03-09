방산주 껑충에… 한화 ‘4대 그룹’ 첫 진입

이란사태로 계열사 주가 급등

한화그룹 시총 180조6740억

175조 LG그룹 5위로 밀려나

한화그룹이 시가총액 기준으로 LG그룹을 제치고 국내 ‘4대 그룹’에 처음 진입했다. 미국·이스라엘과 이란 전쟁 여파로 한화그룹의 방산기업 주식에 대한 투자 심리가 강해진 반면 LG그룹은 주력이던 석유화학과 배터리 사업이 장기 부진에 빠지면서 양측 희비가 엇갈렸다.



8일 한국거래소에 따르면 지난 6일 종가 기준 한화그룹 12개 상장사의 시가총액 합산액은 180조6740억원을 기록했다.

한화그룹. 연합뉴스

삼성그룹(1433조2720억원)과 SK그룹(826조5930억원), 현대차그룹(300조6250억원)에 이어 4위에 올랐다. 그간 4위를 지켰던 LG그룹(175조290억원)은 5위로 내려앉았다. 이는 한화그룹에서 한화에어로스페이스와 한화시스템 등 방산 관련 계열사의 주가가 이란 사태 이후 급등한 영향이다.



한화에어로스페이스의 경우 지난 3일부터 4거래일 동안 주가가 28만6000원 올라 시가총액이 14조7471억원 늘었다. 6일 기준 시가총액은 76조3653억원이다. 같은 기간 한화시스템도 주가가 4만5300원 오르며 시가총액이 30조192억원으로 8조5580억원 증가했다.



시총은 시장에서 바라보는 기업 가치를 반영하는 만큼 한화그룹으로선 시총 기준으로 4대 그룹에 입성했다는 데 의미를 둘 만하다. 그동안 공정거래위원회가 자산 규모 기준으로 발표하는 대기업 순위를 비롯해 시총까지 삼성, SK, 현대차, LG로 짜인 4대 그룹 지위가 공고했기 때문이다.



증권가는 방산기업의 주가가 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 단기간 급등한 가운데 이번 사태 이후에도 중동 지역이 방위력 개선 사업에 나설 것으로 예상된다면서 방산 업종에 대한 투자 의견 ‘비중 확대’를 제시했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 “이번 전쟁을 통해 글로벌 지정학적 불확실성 증대에 따른 무기 체계 수요 증가 흐름은 단기성 이벤트가 아님을 재확인했다”며 “수출 증가와 이익 개선이라는 방산 업종의 핵심 투자 포인트는 지속될 것”이라고 밝혔다.