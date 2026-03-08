제주도 합계출산율 0.87, 10년 만에 반등 “인구정책 박차”

12개 분야 132개 사업 4150억 투입

신산업 일자리·워케이션 확대·돌봄 강화

생애주기별 도민 삶의 질 향상 목표

제주도 합계출산율이 10년 만에 처음 반등한 것으로 나타났다.

8일 제주도에 따르면 제주 합계출산율은 2014년 1.481명에서 매년 감소해 2021년 0.95명으로 1명을 밑돌았으며, 2024년 0.83명까지 떨어졌다가 2025년 잠정 0.87명으로 10년 만에 처음 증가세로 전환했다.

제주 체류와 정착을 돕는 ‘제주인구정책 통합플랫폼’ 인트로. 제주도 제공

합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수다.

도는 이런 추세를 바탕으로 인구정책에 박차를 가한다.

도는 전날 인구정책조정위원회 심의를 거쳐 2026년 인구정책 시행계획을 최종 확정했다.

올해는 총 132개 사업에 4150억원을 투입해 제2차 인구정책 종합계획(2025∼2029)의 3대 전략인 △친환경 신산업 일자리 기반 구축 △제주형 생활인구 선순환 생태계 구축 △수요 탄력적 정주 인구 지원체계 구축을 중심으로 정책을 추진한다.

친환경 신산업 일자리 기반 구축 분야에서는 제주형 협약고(에너지), 스타 크리에이터 육성, ‘함께온제주’ 농어촌유학, ‘1학생 1스포츠’ 교육프로그램 등 청년이 제주에서 미래를 그릴 수 있는 일자리·교육 기반을 넓혀간다.

제주형 생활인구 선순환 생태계 구축 분야에서는 장기체류형 생활인구 확대에 집중한다. 제주 배움여행(런케이션) 청년유입 사업, 로컬관광 자원 연계 휴가지 원격근무(워케이션) 등 장기체류형 사업을 대폭 확대하고 외국인 주민 온라인 창구 구축, 비전문 취업 고용 허가 지원 등 외국인과 함께하는 포용적 사회 기반도 마련한다.

수요 탄력적 정주 인구 지원체제 구축 분야에서는 △청년 전입 축하장려금 △손주돌봄수당 △청소년부모 자립촉진수당 △사회적고립가구지원센터 설치 △섬 지역 생활물류 운임 지원 △대중교통비 환급 지원(K-패스) △주민참여 주도형 안전·안심마을 만들기 등 정주 환경을 촘촘하게 갖춰 나간다.

한편 제주도는 이달부터 제주 체류와 정착을 돕는 ‘제주인구정책 통합플랫폼’ 서비스를 시행하고 있다.

플랫폼은 제주도민은 물론 제주 이주와 체류를 고민하는 도외 주민, 제주에 머물며 활동하는 생활인구 등 누구나 쉽게 이용할 수 있다. 제주에서 살면 어떤 정책과 경험이 가능한지를 단계적으로 안내하는 데 초점을 맞췄다.

플랫폼은 크게 네 가지 메뉴로 구성된다. △생애주기별 맞춤형 복지 정보 △제주愛(애)in 체류프로그램 △휴가지 원격근무(워케이션) △생활인구 분석 시스템이다.

생애주기별 복지 정보는 임신·출산, 영유아, 청소년, 청년, 중장년·노인 등 5개 카테고리로 나뉜다. 단계별 지원 사업과 복지 혜택을 안내해, 복잡한 제도를 일일이 찾지 않아도 자신의 상황에 맞는 정책을 검색으로 확인할 수 있다.

제주에서 일정 기간 살며 일과 배움을 병행하는 워케이션·런케이션 정보를 연결해, 도외민이 제주에 와서 무엇을 먼저 경험할 수 있을지 구체적으로 그릴 수 있도록 했다.

양기철 제주도 기획조정실장은 “도민이 원하는 정책을 시행계획에 꾸준히 반영해 정주환경을 개선하고 인구 규모·구조 변화에 선제적으로 대응함으로써 지속가능한 제주를 만들어 나가겠다”고 말했다.