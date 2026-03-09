“정말 지겨워 죽겠네. 또 그놈의 ‘킹우의 수’란 말인가…” 호주전 콜드게임도 안 된다. 반드시 9이닝 모두 소화, 2실점 이하 5점차 이상 승리로 이겨야만 한다 [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] 정말 지겨워 죽겠네. 야구뿐만 아니다. 축구에서도 그렇다. 왜 한국은 월드컵, 월드베이스볼클래식(WBC) 같은 주요 메이저 대회에서 항상 조별리그 통과를 놓고 경우의 수를 따져야 하는가. 도쿄돔에서 열리고 있는 2026 WBC에서도 결국은 ‘킹우의 수’ 엔딩이다. 언제쯤이면 경우의 수를 따져야 하는 상황 없이 시원스럽게 올라갈 수 있을까.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 8일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 C조 조별리그 대만과의 맞대결에서 연장 10회 승부치기까지 가는 접전 끝에 4-5로 패했다.

점수에서 알 수 있듯, 충분히 이길 수 있는 경기였다. 2-3으로 뒤진 상황에서 6회 김도영의 역전 투런을 통해 1-2로 뒤진 상황을 3-2로 뒤집었다. 8회 데인 더닝이 스튜어트 페어차일드에게 역전 투런포를 얻어맞아 3-4가 됐지만, 또 한 번 김도영이 적시 2루타로 4-4 동점을 만들어냈다. 체코, 일본전까지 침묵하던 김도영이 드디어 ‘슈퍼스타’다운 활약을 보여줬지만, 거기까였다. 승부치기에서 대만은 1점을 낸 반면, 한국은 1사 3루에서 김혜성이 희생플라이는커녕 1루 짧은 땅볼을 쳐서 3루 주자 김주원이 홈에서 횡사했다. 김혜성이 2루 도루를 감행해 2사 2루로 마지막 희망을 이었지만, 김도영도 인간이었다. 한국을 세 번은 구해내지 못했다. 우익수 플라이로 물러나며 4-5로 졌다.

이번 WBC에서 호주, 일본을 상대로 한 점도 내지 못하고, 심지어 일본을 상대로는 0-13 7회 콜드게임을 당했던 대만은 체코와 한국을 잡으며 2승2패로 조별리그 일정을 마쳤다. 한국은 체코를 잡고, 일본과 대만에 연이어 덜미를 잡히며 1승2패가 됐다.

물론 한국이 아예 떨어진 건 아니다. 아직 조 2위까지에게 주어지는 2라운드(8강) 진출 가능성은 있다. 한국-대만 경기에 이어 펼쳐진 경기에서 일본이 일왕이 지켜보는 앞에서 호주를 상대로 4-3 신승을 거두면서 상황이 명료해졌다.

호주 2승1패, 대만 2승2패, 한국 1승2패. 그리고 한국과 호주는 9일 오후 7시에 맞대결을 펼친다. 여기에서 한국이 이기면 된다. 물론 그냥 이겨서 세 팀 모두 2승2패 동률을 만든다고 해서 올라가는 건 아니다.

이번 WBC에서는 동률이 나왔을 때 순위를 가리는 건 총 5단계가 있다. 첫 번째는 승자승 원칙. 그런데 이미 세 팀이 동률이 나와 물고 물리기에 승자승은 소용이 없다. 두 번째는 동률 팀 간 경기에서 기록된 실점을 수비 아웃 수로 나눈 값, 이마저도 같으면 동률 팀간 경기에서 기록된 자책점을 수비 아웃 수로 나눈 값으로 순위를 정한다. 이것도 같으면 동률 팀간 경기의 타율. 만에 하나 이것까지 같아버리면 이제는 다른 게 없다. 추첨으로 순위를 정한다.

이런 경우의 수를 따졌을 때 최소 실점으로 올라가는 게 첫 번째다. 현재 호주는 대만을 3-0으로 이겨 9이닝 동안 0실점을 기록 중. 대만은 호주, 한국을 상대로 19이닝 동안 7실점(6자책점)이다. 한국은 10이닝 5실점(4자책점)을 기록 중이다.

한국이 올라가는 시나리오는 간단하다. 정규이닝 기준 호주를 상대로 2실점 이하로 틀어막고 5점차 이상 승리를 거두면 된다. 스코어는 딱 세 개다. 5-0, 6-1, 7-2다. 3점을 내주면 100-3으로 이긴다 한들 아무 소용이 없다. 게다가 콜드게임을 거둬서도 안된다. 반드시 9이닝을 전부 소화해야 한다. 그래야 실점률을 이길 수 있다. 무지무지 어려운 조건이지만, 불가능하지도 않다. 과연 ‘류지현호’는 이런 경우의 수를 뚫어내고 17년 만에 WBC 2라운드 진출을 이뤄낼 수 있을까. 선봉장은 우선 선발로 나설 손주영이다. 손주영이 초반 흐름을 무실점으로 막아내야만 그놈의 ‘킹우의 수’를 뚫어낼 수 있다.