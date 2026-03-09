‘솔로지옥5’ 김고은, 턱 돌려깎기 성형 해명 “오히려 콤플렉스”

유튜브 채널 ‘고니 goeun’ 화면 캡처

'솔로지옥5'에 출연한 인플루언서 김고은이 성형 의혹에 대해 해명했다.

7일 김고은의 유튜브 채널 ‘고니 goeun’에는 ‘솔로지옥 썬번 메이크업 하면서 수다 | 우리 이렇게 가까워져도 될까..?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김고은은 "방송에서 제가 입이 정말 크더라. 치아도 크더라. 그래서 사람들이 라미네이트 했냐고 하는데 제가 교정을 2번 했기 때문에 억울해서 라미는 못 한다"며 "그냥 치아 미백을 열심히 받은 것"이라고 말했다.

또한 김고은은 성형 의혹에 대해 “저에게 ‘윤곽 수술했냐’는 말이 많았다”고 전했다. 이에 “원래 턱이 유전적으로 작은 편이다. 외가 쪽이 다 그렇다”고 해명했다.

그러면서 “그래서 콤플렉스가 있다. 여기 부분이 많이 들어가 그림자처럼 보여 메이크업으로 살려준다”며 “예전에는 하이라이터도 넣었다”고 했다.

그는 “피부과에 가면 이 부위에 필러를 넣어보라는 선생님들도 계셨지만 그런 시술은 하지 않고 메이크업으로 커버하자는 생각이었다”고 자신의 콤플렉스를 공개하기도 했다.

이어 “‘돌려 깎기 했다’는 말을 들을 줄은 몰랐다”고 했다. 그는 "평소에도 얼굴이 갸름하다는 말은 많이 들었지만 ‘돌려 깎기’라는 이야기는 처음이었다. 당시 살이 많이 빠졌던 상태라 그렇게 보였던 것 같다"고 재차 해명했다.