“부장님, 점심 같이 가시죠”…제철 음식이 회사 분위기도 살리네

삼성웰스토리, ‘봄동’ 활용 구내식당 메뉴 출시

구내식당 메뉴판에 옮겨온 ‘제철 코어’ 트렌드

‘구내식당 감 살았네’ 지난달 SNS에서 반응도

고물가 기조에 따른 ‘런치플레이션’으로 직장인들의 점심시간 풍경이 달라지고 있다. 그릇당 1만5000원에 육박하는 국밥 대신 끼니 해결을 넘어 가성비와 심리적 만족을 찾는 구내식당으로 직장인들의 발길이 이어진다.

삼성웰스토리는 봄을 맞이해 전국 270여개 구내식당에서 제철 채소일 뿐만 아니라 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끄는 봄동을 활용한 다양한 메뉴를 3월 한 달간 선보인다고 9일 밝혔다. 삼성웰스토리 제공

이러한 흐름 속에서 삼성웰스토리가 선보인 제철 식단이 봄철 직장인들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다. 삼성웰스토리는 봄을 맞이해 전국 270여개 구내식당에서 제철 채소일 뿐만 아니라 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끄는 봄동을 활용한 다양한 메뉴를 3월 한 달 동안 선보인다고 9일 밝혔다.

아삭한 식감과 달콤한 맛이 일품인 봄동은 우리에게 익숙한 식재료지만 최근 그 위상이 부쩍 달라졌다. SNS를 중심으로 유명 방송인의 봄동비빔밥을 복스럽게 먹는 영상이 다시금 화제가 됐고, MZ세대 사이에서는 계절의 정점에 있는 식재료를 찾아 즐기는 이른바 ‘제철 코어(Core)’ 트렌드가 번지기 시작했다. 제철 음식 챙겨 먹는 젊은 층의 기호를 삼성웰스토리가 구내식당 메뉴판으로 가져왔다.

삼성웰스토리가 제공하는 봄동 메뉴는 단순히 구색 맞추기에 그치지 않는다. 대중적인 인기를 얻는 봄동비빔밥은 물론 갓 버무려 낸 봄동 겉절이, 구수한 맛이 일품인 봄동 된장국 등 식재료의 매력을 극대화한 메뉴가 식판에 오른다. 반복되는 업무에 지친 직장인들에게 식판 위로 찾아온 초록빛 봄기운은 그 자체로 소소한 위로가 될 것으로 보인다.

지난 4일 서울의 한 시장에서 시민이 봄동을 고르고 있다. 연합뉴스

앞서 일부 기업 구내식당에서 먼저 봄동비빔밥을 먹은 이들 사이에서는 ‘구내식당도 감다살이네’ 등의 반응이 이어졌다. ‘감다살’은 ‘감이 다 살아있다’는 의미로 화제가 된 이슈를 적절히 활용해 트렌디한 감각을 보여줬다는 뜻이다.

‘엑스(X·옛 트위터)’에서 한 이용자는 지난달 말 “구내식당 반찬으로 봄동이 나왔다”며 “올해 봄동을 이렇게 먹어본다”고 글을 일찍이 올리기도 했다. 이 외에 ‘동료들과 구내식당에서 봄동 메뉴를 즐기니 점심도 즐겁더라’ 등 반응도 눈에 띈다.

특히 봄동 메뉴는 춘곤증으로 나른해진 오후 업무를 이겨낼 수 있는 활력소도 된다. 비타민C와 칼슘이 풍부해 환절기 면역력 강화에도 도움을 준다는 점에서 건강을 생각하는 직장인들의 봄동 활용 메뉴 만족도도 높다.