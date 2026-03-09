메뉴보기메뉴 보기 검색

이별 통보 뒤 실종된 남성…불탄 차량서 시신 발견

입력 :
수정 :
'광주 차량 방화 살인사건'의 충격적인 전말이 공개된다.

 

9일 오후 8시30분에 방송되는 범죄 분석 프로그램 '히든아이'에서는 MC 김성주를 비롯해 박하선, 김동현, 스페셜 게스트 김풍이 함께한다.

 

&#39;히든아이&#39;. MBC플러스 제공
'라이브 이슈'에서는 왜곡된 소유욕이 잔혹한 살인으로 번진 '광주 차량 방화 살인사건'의 전말을 파헤친다.

 

공원에 주차된 차량에서 불에 탄 신원미상의 시신이 발견됐고, 경찰은 용의자 특정을 위해 해당 차주를 추적한다.

 

차주였던 정씨는 여자 친구에게 이별을 통보하고 실종된 상황이었다.

 

하지만 정씨가 실종된 당일 한 주차장 CCTV에 정씨의 차량으로 향하는 남성이 포착되면서 사건은 새로운 국면을 맞이한다.

 

경찰은 그를 유력한 범인으로 특정해 수사를 진행했고, 그 과정에서 뜻밖의 사실이 드러난다. 바로 정씨와 CCTV 속 남성이 한 여성을 사이에 둔 삼각관계였다는 것이다.

 

게다가 용의자로 추정되는 남성의 수상한 행적이 드러나면서 스튜디오는 패닉에 휩싸였고, 이에 프로파일러 권일용은 "피해자를 향한 2차 가해"라며 날카로운 분석을 덧붙인다.

