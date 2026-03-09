경찰, 700억원대 도박사이트 운영 일당 8명 적발…7명 구속

울산경찰청은 700억원대 불법 도박사이트 운영 일당 8명을 적발해 이중 7명을 도박공간개설 혐의로 구속하고 1명을 입건했다고 9일 밝혔다.



40대 총책 A씨 등은 2020년 1월 슬롯, 바카라 등 도박 프로그램 2개를 만들어 올해 2월까지 전국 성인PC방 수십 곳에 제공해 이용자들이 인터넷 도박을 할 수 있도록 했다.

경찰에 압수된 현금과 대포폰 등. 울산경찰청 제공

이들은 사이트 운영, 홍보, 충전·환전 등 역할을 나눠 범행하면서 도박사이트 이용자들이 건 판돈을 나눠 가졌다.



경찰 추적을 피하기 위해 속칭 대포폰과 대포통장을 사용하고, 운영 사무실도 타인 명의로 계약한 후 사무실을 바꿔가며 범행했다.



경찰은 지난해 6월 도박사이트 관련 첩보를 입수하고, 경기도 성남에 있는 이들의 사무실 3곳을 확인한 후 범행계좌 100여 개와 조직원 간 통화 내역을 분석해 8개월 만에 총책과 중간책, 상담원 등 A씨 일당 8명을 모두 검거했다.



경찰은 계좌 분석 등을 통해 이 사이트에서 총 700억원이 판돈으로 오간 것을 확인했다. 또 A씨 주거지 등에서 현금 6천200만원과 명품시계 3점을 압수했다.



경찰은 이 도박사이트 이용자가 최소 1천여 명인 것으로 보고 계속 수사 중이다.



경찰 관계자는 "도박사이트 운영으로 벌어들인 범죄수익금에 대해서는 기소 전 몰수·추징보전을 통해 끝까지 환수 처리하는 등 엄정하게 대처할 것"이라고 말했다.

<연합>