이동건, 딸 사춘기 고민…“같이 안 사는 아빠 어떻게 생각할까”

배우 이동건이 전처와 살고 있는 딸 로아의 사춘기를 앞두고 느끼는 고민을 털어놨다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 최근 새 집으로 이사한 이동건의 일상이 공개됐다. 방송에서 그는 초등학교 3학년이 된 딸 로아를 위해 집안에 별도의 방을 마련하고 직접 꾸미기에 나섰다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

이동건은 “로아가 학교에 가면 넓은 집으로 이사해서 방을 만들어주겠다”고 약속했던 사실을 언급하며 이번 이사가 딸과의 약속을 지키기 위한 선택이라고 설명했다. 그는 로아가 좋아하는 캐릭터 피규어를 진열장에 전시하는 등 세심하게 방을 꾸몄다.

이날 집에는 코미디언 김준호와 배우 최대철이 방문해 인테리어를 도왔다. 특히 육아 선배인 최대철은 “딸이 고등학교 가기 전까지는 방에 들어갈 때도 조심스러웠다. 방에 들어갈 때는 노크를 꼭 해야 하지 않나”고 말하며 사춘기 시기의 변화를 언급했다. 이어 “초등학교 5~6학년쯤 되면 슬슬 사춘기가 온다”고 덧붙였다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

이에 이동건은 “나도 몇 년 안 남았다. 형이 이야기한 부분이 겁이 난다”며 “로아에게 사춘기가 왔을 때 같이 살지 않는 아빠에 대한 생각이 어떻게 바뀔지 모르지 않나”라고 복잡한 심경을 고백했다.

아울러 그는 “로아가 가끔 아빠랑 같이 살았으면 좋겠다고 말한다”며 “그럴 때마다 나도 ‘아빠도 그래’라고 이야기한다”고 밝혔다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 딸 로아를 얻었으나 2020년 이혼했다. 현재 로아는 조윤희가 양육하고 있으며, 이동건은 주말마다 딸과 시간을 보내는 것으로 알려졌다.

조윤희는 과거 JTBC 예능 프로그램 ‘용감한 솔로 육아-내가 키운다’를 통해 딸과의 일상을 공개하기도 했다.