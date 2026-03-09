황금올리브 먹으니 아프리카에 농장이 생겼다…BBQ ‘26억’의 기적

제너시스BBQ 그룹은 본사와 가맹점이 손잡고 전개하는 참여형 사회공헌활동인 ‘아이러브아프리카’로 누적 기부액 26억원을 지원했다고 9일 밝혔다.
BBQ는 2018년부터 아프리카 전문 국제 구호 NGO인 ‘아이러브아프리카’와 손잡고 지속적인 후원을 이어오고 있다. 지난해 말 기준 누적 전달 금액은 26억원에 달하며, 지난해만 2억3000만원을 기부하는 등 변함없는 나눔 행보를 보이고 있다.
국내 최초 아프리카 전문 국제구호개발 비정부기구와 함께하는 이 활동은 아프리카 취약계층에 실질적인 도움을 주는 데 목적을 둔다.
재원 마련 방식도 독특하다. 고객이 치킨 한 마리를 주문할 때마다 본사와 가맹점이 각각 10원씩 적립해 총 20원을 모으는 ‘매칭펀드’ 방식을 채택했다. 기금은 2018년부터 식수와 식량, 의료 지원 등 아프리카 주민들의 생활 환경을 개선하는 다양한 사업에 투입됐다.
BBQ는 지난해 아프리카 어린이들의 자립을 돕는 ‘BBQ 치킨 농장&자립 캠프’ 운영과 교육 환경 개선을 위한 중학교 건축, 식수원 확보를 위한 우물 건립 등 성과를 거뒀다.
구체적으로는 달걀과 닭고기 수요가 높은 케냐 등지에서 아이들의 단백질 영양 공급을 돕고 외부의 추가 지원 없이 자립 기반을 갖추도록 돕는 게 BBQ의 목표다.
BBQ 관계자는 “앞으로도 국내외 곳곳에서 선한 영향력을 넓힐 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.