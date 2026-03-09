AB6IX, 16일 3집 발매 앞서 콘셉트 포토 3종 공개

그룹 에이비식스(AB6IX)가 16일 세 번째 정규 앨범 발매를 앞두고 콘셉트 포토 3종을 공개했다.

9일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 에이비식스는 지난 2일과 4일, 그리고 6일 공식 소셜미디어(SNS) 채널들을 통해 3집 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌(SEVEN : CRIMSON HORIZON)’의 콘셉트 포토 3종을 순차적으로 공개했다.

공개된 사진 속 에이비식스는 도심 속 한강 다리 아래를 배경으로 한 스트릿 무드부터 체육관을 배경으로 한 스포티한 콘셉트, 거실 공간에서 일상을 보내는 듯한 자연스러운 무드까지 각기 다른 분위기의 콘셉트 포토를 통해 다채로운 매력을 선보였다.

특히 세 가지 콘셉트는 눈부신 청춘과 소소한 일상을 도시적인 감각으로 적절히 담아내 앨범이 담고 있는 서사에 대한 궁금증을 더했다.

함께 공개된 개인 콘셉트 포토는 각 무드에 맞는 의상을 완벽하게 소화해낸 에이비식스 멤버들의 포징에 감정선이 돋보이는 눈빛과 표정이 더해져 이번 정규 앨범에서 보여줄 에이비식스의 음악적 세계관에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.

한편, 에이비식스는 16일 오후 6시 3집 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌’을 발매한다.

또한 당일 오후 8시 정규 3집 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최하며 본격적인 활동에 돌입한다.