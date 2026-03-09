메뉴보기메뉴 보기 검색

장인어른 홍석천, 딸 상견례 긴장 "오디션 보는 기분"

입력 :
수정 :
방송인 홍석천이 입양한 딸 결혼을 앞두고 사돈과 첫 상견례를 하는 과정이 전파를 탄다.

 

9일 오후 방송되는 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 홍석천이 상견례 장소로 향하는 모습이 담긴다.

 

방송인 홍석천. TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼' 캡처

제작진이 사전 공개한 영상을 보면 홍석천은 딸과 함께 기차를 타고 이동하며 초조한 기색을 보였다.

 

딸이 "긴장되느냐"고 묻자 홍석천은 "나는 (사돈의) 사진도 못 보지 않았느냐"며 "그쪽 집안은 나를 너무 잘 아는데, 나는 그쪽 집안을 모르니까 오디션 보는 것 같다"고 답했다.

 

이에 딸은 "그 정도냐. (나의) 시부모님 될 분이니까 떨리는 거잖아. 나도 긴장된다"고 말했다.

 

상견례를 앞둔 복잡한 심경도 전했다.

 

홍석천은 "저 같은 사람을 처음 봤을 것 아니냐. 상대적인 입장이 있기 때문에 제 생각만 하면 안 된다"며 "나를 보는, 나를 맞이하는 사람의 입장을 생각해야 하기에 긴장할 수밖에 없었다"고 밝혔다.

 

한편 홍석천은 과거 이혼한 친누나의 두 자녀를 법적으로 입양해 양육해 왔다.

<뉴시스>

