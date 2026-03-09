日닛케이지수, 유가 상승에 장중 6%대 급락…엔화는 약세

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 9일 국제유가 상승 충격에 장중 한때 6% 넘게 급락했다.



닛케이지수는 이날 오전 10시 26분 현재 도쿄증시에서 전 거래일보다 6.7% 내린 51,918을 기록했다.

일본 엔화. 연합뉴스

장중 한때는 6.9% 하락한 51.796까지 떨어졌다.



원유 가격 상승에 따른 경기 충격 우려가 가장 큰 하락 요인으로 꼽히고 있다.



니혼게이자이신문은 "중동 정세 악화에 따른 원유 가격 상승과 경기 둔화 우려 탓에 다양한 종목에 매도 주문이 나오고 있다"고 전했다.



미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 한국시간 이날 오전 한때 배럴당 110달러도 넘어섰다.



WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음이다.



엔화는 원유 가격 상승이 해외 에너지 의존도가 높은 일본의 무역수지에 미칠 악영향 때문에 약세를 보였다.



엔/달러 환율은 이날 오전 10시 17분 현재 도쿄 외환시장에서 1달러당 158.7엔대에서 형성됐다. 전 거래일보다 1.18엔 오른 수준이다.



닛케이는 "엔화 가치는 미국 외환당국의 '레이트체크'로 엔/달러 환율이 급락하기 전인 지난 1월 23일 이후 최저 수준"이라고 전했다.

<연합>