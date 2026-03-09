김승수, 박세리와 가짜 결혼설에 고충…"번호도 모르는데"

배우 김승수가 골프선수 출신 방송인 박세리와의 결혼설을 언급하며 억울함을 호소했다.

8일 방영된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 김승수, 이민우, 고주원이 각종 루머로 인한 고충을 나누는 모습이 그려졌다.

이날 김승수는 "박세리 씨랑 예능을 같이 했는데 그거 때문에 죽는 줄 알았다. 요즘 유튜브에서 가짜뉴스를 생성형 AI로 너무 잘 만든다"고 토로했다.

그는 "(가짜 뉴스에서) 나는 이미 동거하고 신혼집에서 신혼 생활을 하고 있더라. 난 박세리 씨 번호도 모른다. 예능에서 잠깐 뵀을 뿐인데 종편 뉴스에도 나왔다"고 말했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 김승수의 모친도 "교회에 가면 '아들 결혼하죠'라고 묻는다. 아니라고 해도 믿지 않았다"고 전했다.

그러면서 "아들이 전화해서 '박세리가 인물도 좋고 성격도 좋은 것 같다'고 말했더니 '엄마 그러지마'라고 하더라. 거기까지만 이야기하고 끝냈다"고 덧붙였다.

이에 서장훈은 "어르신들 입장에서는 당연히 믿는다"고 공감했고, 신동엽은 "요즘 가짜뉴스가 너무 많다. 어떤 분은 서장훈이 이혼했다는 가짜 뉴스가 나온다고 하더라. 그래서 내가 그건 진짜 뉴스라고 했다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

