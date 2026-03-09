부산서 세계 정상급 골프대회 열린다...부산시, ‘2026 LIV 골프 코리아’ 개최 확정

세계 골프 랭킹 1, 2위 선수를 비롯한 최정상급 선수들 대거 참여하는 골프대회가 부산에서 펼쳐진다.

부산시는 세계적인 골프 리그 ‘리브 골프(LIV Golf)’의 국내 대회인 ‘2026 리브 골프 코리아’ 유치에 성공했다고 9일 밝혔다.

지난해 인천 잭 니클라우스 골프클럽에서 개최된 LIV 골프 코리아 최종 라운드에서 브라이슨 디섐보가 11번 홀에서 티샷을 하고 있다. 부산시 제공

2022년에 출범한 리브 골프는 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)에서 후원하는 프로 골프 리그로, 거액의 상금을 중심으로 세계 정상급 선수들이 대거 출전하는 대회다. 지난해 국내에서 처음 시작된 리브 골프 코리아는 인천 잭 니클라우스 골프클럽에서 열렸고, 이후 협의 과정을 거쳐 2026 리브 골프 코리아 부산 개최가 확정됐다.

2026 리브 골프는 10개국(북미·유럽·아프리카·아시아)에서 개최될 예정이며, 총 상금 약 4억2000달러(약 6200억원)를 두고 경쟁한다. 아시아에서는 사우디아라비아, 호주, 홍콩, 싱가포르에 이어 5월 28일부터 31일까지 4일간 부산 아시아드컨트리클럽에서 개최될 예정이다. 대회별 상금 3000만달러(약 448억원)를 두고 세계 정상급 골프 선수들이 경쟁하게 된다. 한국팀에는 안병훈(캡틴), 대니 리, 송영한, 김민규 선수가 출전한다.

리브 골프는 문화 결합형 스포테인먼트(스포츠+엔터테인먼트) 콘텐츠로, 개최국의 대표 아티스트를 초청해 대회와 공연을 결합하는 페스티벌형 골프 이벤트로 운영되는 점에서 미국남자프로골프투어(PGA)와 유럽 골프 투어인 디피(DP)월드투어와 차별화된다. 젊은 층 참여 비중이 높고, 글로벌 골프 팬층의 관심도가 높을 것으로 예상된다.

지난해 인천에서 열린 2025 리브 골프 코리아에 지드래곤, 아이브, 다이나믹듀오, 거미 등 정상급 아티스트가 참여해 골프 팬뿐 아니라 일반 관람객까지 유입시키는 성과를 거둔 바 있다.

시는 이번 골프 대회 유치를 통해 관광과 마이스 등 지역경제 전반에 상당한 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 골프 대회 개최로 국내외 관람객과 관계자의 부산 방문이 증가하고, 숙박·음식·교통·쇼핑 등 지역 소비가 확대될 가능성이 높다. 특히 리브 골프 대회가 전 세계 200개 이상의 국가와 지역, 약 9억 가구에 중계되는 글로벌 스포츠 이벤트라는 점에서 부산의 국제적 위상 제고에 기여할 전망이다.

박형준 시장은 “이번 골프 대회를 통해 지역경제 활성화와 스포츠·관광산업 발전에 미칠 지역경제 파급효과를 면밀히 분석하고, 스포츠 산업 성장과 인재 육성에 적극적으로 나서겠다”고 말했다.