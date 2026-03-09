인천시, 영유아 시기별 발달 지원 확대로 부모 걱정 덜어준다

인천시가 발달 지연과 또래보다 낮은 지능의 경계선상 영유아에 상담·치료를 강화한다.

시는 인천맘센터를 통해 영유아 대상 시기별 맞춤형으로 지원하는 ‘고고고 프로젝트Ⅱ’를 추진한다고 9일 밝혔다. 올해 서비스 혜택 범위를 넓힌 게 특징이다. 사업은 △부모가 직접 점검하는 발달검사 △집중 영역을 살펴보는 전문가 발달검사 두 가지 유형으로 운영된다.

시는 온라인으로 의심군 영유아에게 심화검사 1회 실시 뒤 언어·놀이 및 소근육 등 영역별 치료를 최대 11회까지 제공한다. 이에 따라 1인당 무료로 최대 12회 도움을 준다.

부모상담 ‘다독다독 부모마음공감’은 새롭게 시작한다. 이 프로그램은 성장이 더디거나 경계 영유아를 양육하는 과정에서 부모들이 겪는 스트레스와 어려움을 완화하기 위한 취지다. 개인·그룹 컨설팅을 진행해 심리적 안정감이 들도록 돕는다.

장기적으로 시는 기존 영유아 중심에서 나아가 가정 전체를 아우르는 통합적 지원체계를 구축해 나간다는 방침이다. 동시에 가족의 양육 역량을 높이고 영유아가 건강하게 커 나가도록 이끈다.

이번 사업의 참여는 ‘부모다움’ 누리집에서 신청하면 된다. 인천맘센터는 앞서 감염병 대유행 이후 증가한 발달 지연 및 경계 위험군 영유아에 온라인 검사·치료를 이어가며 효과성을 입증했다.

김경선 시 여성가족국장은 “인천시 출생 정책과 연계해 맘센터 주축으로 영유아 발달 및 부모 지원을 지속 확대할 것”이라며 “시민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과를 꾸준히 만들어 나가겠다”고 말했다.