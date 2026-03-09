두쫀쿠 씹다 ‘악!’…소비자원 “알레르기·치아 손상 주의해야”

관련 민원 23건 접수

지난해 품절 대란을 일으켰던 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 관련 소비자 민원이 급증한 것으로 나타났다. 소비자원은 두쫀쿠 핵심 재료인 카다이프가 뭉쳐 혼입될 경우 치아 파절 등 안전사고를 유발할 수 있다며 주의를 당부했다.

두바이 쫀득쿠키. 연합뉴스

9일 소비자원에 따르면, 지난 1∼2월 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 두바이 쫀득 쿠키 관련 위해 정보는 총 23건이었다.

유형별로는 섭취 후 알레르기 증상이 발생한 사례가 11건(47.8%)으로 가장 많았다. 이어 소화계통 장애 5건(21.7%), 이물질 혼입으로 인한 치아 손상 4건(17.4%), 이물질 발견 2건(8.7%), 이물질로 인한 구강 내 출혈 1건(4.4%) 순이었다.

소비자원은 두바이 쫀득 쿠키 제작 과정에서 견과류 껍질이나 딱딱하게 뭉친 카다이프 등 원재료가 섞일 경우 안전사고로 이어질 수 있다고 설명했다. 또 제품에 밀, 우유, 견과류 등 알레르기 유발 물질이 포함돼 있어 알레르기가 있는 소비자는 특히 주의해야 한다고 강조했다.

하지만 소비자원이 두바이 쫀득 쿠키 40개 제품의 온라인 판매 페이지 표시 실태를 조사한 결과 알레르기 유발 물질 표시가 미흡하거나 아예 표시되지 않은 판매처가 27곳으로 절반 이상이었다.

소비기한 표시가 미흡한 판매처는 35곳, 원산지 표시가 부족한 곳은 16곳으로 나타났다.

소비자원은 또 두바이 쫀득 쿠키가 중고거래 플랫폼에서도 거래되고 있지만, 개인이 영업 신고 없이 식품을 제조해 판매하거나 재판매하는 행위는 식품위생법상 금지돼 있다고 밝혔다.

소비자원은 “두쫀쿠 섭취 전 알레르기 유발물질과 소비기한을 확인하고 이물이 혼입되지 않았는지를 주의해야 한다”며 “정확한 상품정보를 확인하기 어려운 상품 구매는 지양하라”고 당부했다. 소비자원은 ‘두바이 쫀득 쿠키 온라인 판매 시 주의사항’을 제작해 관련 판매업체에 배포할 계획이다.

한편, 작년 4분기 외식업 중 베이커리품절 대란을 일으켰던 디저트 두쫀쿠 판매량은 지난해 12월을 기점으로 줄어들고 있다. 한국신용데이터의 ‘2025년 4분기 소상공인 동향 리포트’에 따르면 두쫀쿠의 월별 평균 판매량은 작년 12월 1000건 이상으로 고점을 찍은 뒤, 지난 1월 800건 이하로 떨어졌다.

반면 두쫀쿠 평균 가격은 2025년 12월 7000원대 초반에서 올해 1월 7000원대 후반으로 상승했다. 한국신용데이터는 “두쫀쿠 판매량이 지난해 12월을 기점으로 급감했지만 평균 가격대는 여전히 높아 수요 저항과 재고 리스크 부담이 예상된다”고 분석했다.