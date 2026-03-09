스트레이 키즈 '백도어'도 넘겼다…세 번째 4억뷰 뮤비

대세 K-팝 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 유튜브를 비롯한 각종 글로벌 플랫폼에서 호성적을 거두고 있다.

9일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 스트레이 키즈가 2020년 9월14일 공개한 정규 1집 리패키지 앨범 '인생(IN生)'의 타이틀곡 '백 도어(Back Door)' 뮤직비디오가 전날 오전 유튜브 조회 수 4억 뷰를 달성했다.

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 완성한 음악에 특수 촬영 장비를 활용한 신선한 연출, 그룹 특장점인 파워풀한 퍼포먼스가 조화를 이룬 뮤직비디오는 꾸준히 인기를 구가했다. '신메뉴(神메뉴)', '소리꾼'에 이어 그룹 통산 세 번째 4억 뷰 뮤직비디오가 됐다.

억대 뷰 돌파와 더불어 글로벌 성과를 추가했다.

최근 음악 및 엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트(Luminate)에 따르면 스트레이 키즈는 2025년 미국 내 온디맨드(On-Demand) 기반 12억 스트리밍을 기록했다. 이는 이용자가 각 플랫폼에서 특정 곡이나 영상을 직접 선택해 재생한 횟수를 집계한 지표다. 스트레이 키즈는 지난해 미국에서 가장 많은 온디맨드 스트리밍을 이끈 K팝 아티스트로서 막강한 현지 인기를 재입증했다.

국제음반산업협회(IFPI)의 2025년 연간 글로벌 차트에서는 정규 4집 '카르마'로 '글로벌 앨범 세일즈 차트' K팝 아티스트 최고 순위 2위를 차지했다. '글로벌 아티스트 차트', '글로벌 앨범 차트'는 K팝 아티스트 유일 톱 10이라는 저력을 보여줬다. 오는 26일(현지시간 기준) 열리는 2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2026 iHeartRadio Music Awards)에서는 '올해의 K팝 그룹'(K-pop Group of the Year) 부문 후보에 올라 2024년과 2025년 '올해의 K팝 앨범'을 수상한 해당 시상식 3년 연속 노미네이트에 성공했다.

스트레이 키즈는 무대 위 에너지로 팬들을 사로잡는다. 오는 28~29일, 4월 4~5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스'를 연다. 6월과 9월에는 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival)과 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 헤드라이너로 참석한다.

<뉴시스>