태진아, 노래교실서 ‘가시여인아' 최고 인기곡 등극

진아엔터테인먼트 제공

가수 태진아의 신곡 ‘가시여인아’가 노래교실 최고 인기곡으로 떠오르며 국민적인 사랑을 받고 있다.

지난해 12월 발표된 ‘가시여인아’는 서정적인 가사에 슬픈 멜로디, 태진아 특유의 허스키 창법이 완벽하게 어우러져 듣는 사람들의 코끝을 찡하게 만들면서 중장년층을 중심으로 큰 인기를 얻고 있다.

특히 ‘가시여인아’는 지난 2월 설특집으로 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 태진아가 치매와 싸우는 부인 옥경이를 지극정성 간병하는 모습과 옥경이 앞에서 ‘가시여인아’를 라이브로 부른 장면이 방송을 타면서 엄청난 감동을 불러 일으켰다. 이후 전국의 노래방과 노래교실에서 ‘가시여인아’ 열풍이 불면서 최고 인기곡으로 떠올랐다.

‘가시여인아’는 잠시 스쳐간 사랑이 가슴 속에 가시처럼 남아 있다는 슬픈 정서를 태진아가 특유의 창법으로 쏟아내 노래를 듣는 사람들의 마음을 울컥하게 만드는 곡이다.

또한 감정이입과 가창력이 좋아야 잘 부를 수 있는 곡인 까닭에, 노래 솜씨를 뽐내고 싶은 사람들의 가창 욕구를 자극하면서 전국의 노래방과 노래교실에서 애창곡으로 떠오른 것으로 풀이된다.

태진아 소속사 진아엔터테인먼트 관계자는 “’가시여인아’가 완성도도 높고, ’조선의 사랑꾼’에서 감동스런 장면까지 연출되면서 전국의 노래교실과 유튜브 노래교실에서 방문요청, 출연요청이 꾸준히 들어오고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “현재는 음악방송을 통해 ‘가시여인아’로 팬들을 만나고 있는데, 향후 다양한 경로로 전국 각지의 팬들을 직접 만날 것을 추진하겠다”고 말했다.

한편 태진아 ‘가시여인아’ 인기에 그의 패션도 한몫을 하고 있다. 태진아는 음악방송에 출연하면서 무대마다 다른 색상의 수트와 스카프로 시청자들의 눈과 귀를 동시에 만족시키고 있다. 화려하면서도 깔끔한 스카프 패션이 슬픈 곡조의 ‘가시여인아’와 묘하게 잘 어울리면서 화제를 불러일으키고 있다.

오랜만에 정통 트로트로 활동에 나선 태진아는 ‘가시여인아’로 그 어느때보다 왕성한 활동을 벌여 나가고 있다.