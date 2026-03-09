윤승아, 가족과 화목한 일상 공개...4살 아들은 엄마 눈물 닦아줘

배우 윤승아와 김무열 부부가 아들 원이와 보내는 소소한 일상을 공개했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘승아로운’에는 ‘요즘 제 행복의 이유들, 승아네 일상’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

‘요즘 제 행복의 이유들, 승아네 일상’이라는 제목의 영상에서 엄마 윤승아의 눈물을 닦아주는 4살 아들 원이. 승아로운

가족은 지인 생일을 축하해주러 브런치 가게에 방문했다. 밤비랑 닮은 키링을 선물 받은 윤승아는 눈물을 흘렸고, 4살 아들 원이는 휴지로 엄마 윤승아의 눈물을 닦아줬다. 휴지를 눈에 찍는 듯한 무심한 손길은 슬퍼하는 그의 모습과 대비돼 웃음을 자아냈다.

영상은 화목한 가족의 일상이 담겼다. 이날 윤승아는 가족을 위해 또띠아로 아침 식사를 준비하며 하루를 시작했다. 이 과정에서 아들 원이는 뮤지컬 넘버블럭스 뮤지컬을 보러 가고 싶다고 고집했다. 윤승아가 “세 번 더 자고 나면 갈 수 있다”고 설명하자 원이는 “그럼 지금 세 번 잘래”라고 답했다.

또한 윤승아를 중심으로 행사나 식당에 방문하는 등 일상이 그려졌다.

누리꾼들은 “눈물 닦아주는 사랑스러움”, “귀엽다”, “마음이 편안해진다”는 등 댓글을 남겼다.