SK인텔릭스, ‘MWC26’ 성료…웰니스 로봇 ‘나무엑스’로 경쟁력 입증

SK인텔릭스는 세계 최대 모바일 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 글로벌 파트너사를 대상으로 인공지능(AI) 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스(NAMUHX)’를 성공적으로 선보였다고 9일 밝혔다. SK인텔릭스 제공

현지시간으로 지난 2~5일 전시 기간 현장 부스에는 글로벌 파트너사와 업계 관계자, 인플루언서, 크리에이터 등 7만5000여명이 방문했다. SK인텔릭스는 웰니스 로봇 ‘나무엑스’로 자율 판단·수행하는 AI 에이전트 기반의 기술을 선보여 관람객들에게 큰 호응을 얻었다.

SK인텔릭스는 비접촉식 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) 등 주요 기능을 하나의 디바이스로 통합한 AI 기반 웰니스 플랫폼도 선보였다. 사용자를 인식하는 ‘팔로우 미’ 기능과 구글 생성형 AI ‘제미나이’를 연동한 대화형 인터랙션 공개로 글로벌 기업과의 협력 가능성을 논의하는 등 해외 시장 진출을 위한 교두보를 확보했다.

이번 전시에서 처음 선보인 ‘시큐리티’ 기능과 이를 기반으로 한 긴급 출동형 ‘보안 경비 서비스’ 계획 발표로 주목받았고, 체계적인 보안 안정성을 기반으로 한 글로벌 수준의 보안 기술력도 함께 공개했다.

SK인텔릭스 관계자는 “데이터 기반 초개인화 케어와 강화된 보안 기술을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 안전하게 만드는 웰니스 플랫폼 혁신을 지속하겠다”고 말했다.