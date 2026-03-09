“내 시간 좀 존중해줘” 블랙핑크 제니, 무리한 사인 요청에 일침

그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 프랑스 파리에서 몰려든 인파에 둘러싸이며 피로감을 호소한 모습이 공개됐다.

9일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 파리 시내에서 제니가 팬들에게 둘러싸인 모습이 담긴 영상이 확산됐다. 해당 영상은 팔로워 약 58만명을 보유한 해외 연예 소식 계정 ‘Vendetta Dailly’를 통해 공개됐다.

영상 속에서 제니는 일행과 함께 파리 거리를 이동하던 중 수많은 팬에게 둘러싸였다. 일부 팬들은 “파리에 온 소감이 어떠냐”, “샤넬 옷이 잘 어울린다”는 등 말을 건넸지만, 여러 사람이 동시에 몰려들어 동선을 막고 사인과 사진 촬영을 요구하며 상황이 과열됐다.

유튜브 캡처

이에 제니의 매니저는 팬들을 향해 “사인을 해주면 우리를 보내줄 수 있겠냐”고 협조를 요청했다. 제니 역시 “오늘은 나만의 시간을 가졌으면 한다. 이 상황은 나에게 매우 스트레스가 된다”고 말하며 양해를 구했다.

이후 제니는 현장에서 사인을 해주며 팬들의 요청에 응했지만, 계속되는 요구에 짜증 섞인 기색을 숨기지 못했다. 일부 팬이 이미 사인을 받고도 다시 요청하자 매니저가 이를 제지했고, 사진 촬영 요청에는 정중히 거절했다. 제니는 “약속을 지켜달라”고 말하며 상황 정리를 부탁하기도 했다.

영상이 공개된 후 온라인에서는 “아티스트이기 전에 개인 사생활을 존중해야 한다”며 제니를 옹호하는 반응이 대다수였다. 일각에서는 “사인을 강요하는 이들은 진정한 팬이 아니라 비싸게 되팔아서 돈을 벌려는 리셀러들일 것”이라는 지적도 나왔다

한편 제니는 명품 브랜드 샤넬의 글로벌 앰배서더로 활동 중이다. 그는 ‘2026 가을·겨울 레디투웨어 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 지난 7일 인천국제공항을 통해 파리로 출국했으며, 해당 쇼는 현지 시간 기준 9일 오후 7시 파리에서 열릴 예정이다.