‘K-뷰티 글로벌 판로 연다’…‘2026 대구국제뷰티엑스포’ 참여 기업 모집

대구시는 영∙호남권 최대 뷰티(미용) 박람회인 ‘2026 대구국제뷰티엑스포’에 참여할 기업을 5월 31일까지 모집한다고 9일 밝혔다.
6월 11~13일 사흘간 대구 엑스코(EXCO) 동관에서 열리는 엑스포는 화장품∙헤어∙네일∙에스테틱 등 뷰티 산업 전반을 아우르는 비즈니스 박람회다. 총 150개사 200부스 규모로 열린다. 올해는 케이(K)-뷰티의 글로벌 위상에 발맞춰 해외시장 진출 지원을 한층 강화한다.
수출상담회 초청 해외 바이어 규모를 지난해 34개사에서 50개사로 대폭 확대했다. 6월 11~12일 이틀간 1대1 비즈니스 매칭 방식으로 상담을 진행할 예정이다. 또한, 글로벌 플랫폼 입점 설명회와 동남아 시장 진출 컨설팅 부스를 운영해 참가 기업들이 실질적인 해외 진출 기반을 마련할 수 있도록 입체적으로 지원한다.
국내 판로 확대를 위한 프로그램도 마련했다. 6월 13일에는 씨제이 이엔엠(CJ ENM), 롯데, 현대홈쇼핑, 쿠팡, 11번가 등 주요 유통∙이커머스 기업 20개사의 바이어가 참여하는 구매상담회가 열려 참가 기업의 내수 시장 공략을 돕는다.
부대행사도 다채롭다. 박람회장 내 2개 공중위생단체의 법정 위생교육과 대구시장배 4대 이∙미용 경기대회가 열려 관련 종사자 4000여 명이 참가한다. 교육과 대회에 참가하는 미용업계 영업주들이 전시장 부스를 직접 방문해 구매와 계약을 진행하면서, 기업과 지역 미용업계 간 네트워크 형성도 기대된다.
참가 기업은 자사 제품을 홍보할 수 있는 신제품∙신기술 설명회를 비롯해 미스 대구∙경북과 함께하는 전시장 부스 탐방, 인터뷰 라이브쇼 등 다양한 마케팅 프로그램에도 참여할 수 있다.
이재홍 시 보건복지국장은 “K-뷰티가 폭발적인 성장세를 기록 중인 지금이 기업들이 글로벌 브랜드로 도약할 최적의 시기”라며 “이번 엑스포가 국내외 판로 개척과 실질적인 비즈니스 성과 창출의 장이 될 수 있도록 뷰티 기업들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.