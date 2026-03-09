음주운전 이재룡 "소주 4잔 마셔" 뒤늦게 시인…이르면 9일 입건

이재룡 측, 경찰에 음주운전 혐의 시인

강남경찰서, 내사에서 정식 수사로 전환 방침

운전 중 중앙분리대를 들이받고 그대로 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(61)이 경찰에 음주운전 혐의를 시인한 것으로 파악됐다.

9일 뉴스1 취재를 종합하면 이 씨 측은 사고 이튿날인 지난 7일 경찰에 '사고 발생 전 소주 4잔을 마셨다'는 입장을 전달했다.

배우 이재룡이 서울 여의도 한 음식점에서 진행된 KBS2 월화드라마 '뷰티풀 마인드'(극본 김태희, 연출 모완일) 종방연에 참석하기 위해 걸어가고 있다. 뉴스1

이 씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다.

이 씨는 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차한 후 지인의 집에 갔다가 이튿날 오전 2시쯤 경찰에 임의동행 형식으로 조사에 임했는데, 이후 음주 측정에서 면허 정지 수준의 혈중알코올농도가 측정된 것으로 알려졌다.

당시 이 씨 측은 '중앙분리대에 살짝 접촉했다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이 씨는 2003년에도 음주 운전으로 사고를 내고 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허가 취소된 바 있다.

박정보 서울경찰청장은 이날 오전 정례 기자간담회에서 "이 씨가 곧 출석 요구에 응할 것으로 보인다"며 음주 여부를 추가로 확인하겠다고 했다.

강남경찰서는 현재 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이 씨를 입건 전 조사 중이다. 경찰은 이 씨가 음주 사실을 시인함에 따라 음주운전 혐의로 입건하고 정식 수사에 착수할 방침이다.

<뉴스1>