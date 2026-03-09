‘2명 살해’ 모텔 약물 연쇄살인 사건 피의자 신상 공개…20살 김소영

서울 강북구 일대 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 남성들을 살해한 혐의를 받는 피의자 신상정보가 9일 공개됐다.

서울북부지검은 이날 신상정보공개심의위원회 심의를 거쳐 피의자 김소영(20)의 신상정보를 공개하기로 결정했다. 중대범죄신상공개법은 강력범죄 등 범행이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며 충분한 증거가 있는 경우 피의자 이름과 얼굴 사진(머그샷), 나이 등을 공개할 수 있도록 한다. 김씨 신상은 4월8일까지 30일간 공개될 예정이다.

강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영. 서울북부지검 제공

김소영은 지난해 12월14일, 지난 1월 28일, 지난달 9일 3차례에 걸쳐 강북구 일대 모텔 등에서 20대 남성 3명에게 자신이 병원에서 처방받은 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고, 1명을 다치게 한 혐의를 받는다. 검찰 송치 이후에도 경찰이 김씨와 접촉한 남성들을 전수 조사하면서 피해자로 의심되는 2명이 추가로 발견됐다. 경찰은 이들에 대한 조사를 이어가고 있다.

경찰 조사에서 김씨는 ‘남성들을 잠재우려고 했을 뿐 숨질 줄은 몰랐다’는 취지로 진술해 살해의 고의성은 부인해왔다. 하지만 경찰은 김씨가 범행을 거듭하며 약물의 용량을 늘렸고, 생성형 인공지능(AI)에 ‘수면제 과량과 술을 마시면 어떻게 되는지’ 등을 검색 정황 등을 토대로 살인 고의가 있었던 것으로 판단했다. 지난달 19일 경찰은 상해치사 및 마약류관리법 위반 혐의로 입건된 김씨에게 살인과 특수상해 등 혐의를 적용해 검찰에 넘겼다.

서울 강북경찰서는 앞서 김씨에 대해 진행된 사이코패스 진단평가(PCL-R) 결과에서 사이코패스에 해당한다는 결과를 4일 서울북부지검에 송부했다.