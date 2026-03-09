‘음주운전 시인’ 배우 이재룡… “소주 4잔 마셨다”

교통사고를 낸 뒤 음주운전 혐의를 부인했던 배우 이재룡(62·사진)이 경찰에 혐의를 시인했다.

9일 경찰 등에 따르면 이재룡 측은 7일 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰아 중앙분리대에 접촉한 줄 알았다’는 취지로 경찰에 진술했다. 이씨는 지난 6일 오후 11시5분쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 중앙분리대를 들이받는 사고를 내고 조치를 하지 않은 뒤 달아난 혐의를 받는다. 사고 이후 약 3시간 뒤 이씨는 지인 집에서 경찰에 붙잡혔는데, ‘지인 집에서 술을 마셨다’며 음주운전 혐의를 부인했다. 검거 당시 이재룡의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다.

이씨가 혐의를 시인한 만큼 서울 강남경찰서는 사고 뒤 미조치 등 도로교통법 위반 혐의로 이재룡을 정식 입건할 것으로 보인다. 이날 박정보 서울경찰청장은 기자간담회에서 “(이재룡이) 곧 출석 요구에 응할 것으로 보인다”며 “조사하면 (음주 여부가) 나올 것”이라고 밝혔다.

이씨는 2003년에도 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 2019년에는 술에 취해 서울 강남구 한 볼링장 입간판을 훼손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.