해리슨 포드 “경력의 절반쯤 왔는데 공로상? 이상한 일”

美 헐리우드 배우 조합 평생 공로상 수상

노배우의 진솔한 수상 소감…청중들 감동

"다음번 길 잃은 소년 위해 문 열어줘야"

후배 스타에 책임감 있는 자세·연대 당부

3월 1일 미국 로스앤젤레스 슈라인 오디토리엄에서 열린 ‘액터 어워즈’시상식. 헐리우드 배우 조합원 투표로 수상자를 선정하는 축제의 장답게 경쾌하던 분위기가 한동안 숙연해졌다. 평생공로상 수상자로 단상에 오른 대배우 해리슨 포드의 진솔한 수상 소감이 일으킨 감동 때문이다. 올해 84세인 노배우가 눈시울을 붉히며 과거를 회상하자 객석에 앉은 후배 스타 배우들도 눈물을 감추지 못하는 모습이 중계 화면에 포착됐다.

수상 소감을 말하고 있는 해리슨 포드. 넷플릭스 화면 캡처

1942년 미국 시카고에서 태어난 해리슨 포드는 많은 설명이 필요없는 배우다. 1977년 조지 루카스 감독의 '스타워즈'로 세계적인 스타덤에 올랐다. 이후 '인디아나 존스' 시리즈, '블레이드 러너', '에어 포스 원' 등에 출연하며 반세기에 걸쳐 할리우드를 대표하는 배우로 자리매김했다.

그가 올해 수상한 SAG-AFTRA 평생공로상은 미국 배우조합이 탁월한 연기 경력과 동료 배우들에 대한 헌신을 기리기 위해 매년 시상하는 최고 영예상이다. 역대 수상자로는 메릴 스트립, 알 파치노 등이 있다.

3월 1일 미국 로스앤젤레스 슈라인 오디토리엄에서 열린 ‘액터 어워즈’시상식에서 해리슨 포드가 평생공로상을 받고 있다.

자신을 위한 주제가처럼 된 인디아나 존스 행진곡을 배경음악 삼아 이날 공로상을 받기 위해 단상에 오른 해리슨 포드는 "이 자리에서 몹시 겸허해진다”며 "그저 '살아있다'는 이유로 상을 받으러 왔기 때문"이라고 운을 뗐다. 이어서 그는 "경력의 딱 절반쯤 되는 시점에 공로상을 받는 건 좀 이상한 일이다. 조금 이른 것 아닌가. 나는 아직도 현역배우"라고 쟁쟁한 후배 스타가 가득한 객석에 웃음폭탄을 던졌다.

하지만 이후 8분여에 걸친 수상소감은 청중을 크게 감동시켰다. 그는 "난 하루아침에 성공한 사람이 아니다. 연기와 목수 일을 오가며 약 15년을 분투했고, 그러다 마침내 엄청난 흥행작에 출연하게 됐다"며 "이 모든 것이 혼자 이뤄낸 일이 아니다"고 스타워즈 시리즈 감독 조지 루카스와 30년간 자신을 돌본 매니저 등을 회고했다.

해리슨 포드 수상소감을 듣고 있는 배우 티모시 살라메.

해리슨 포드 수상소감을 듣고 있는 배우 샘 록웰(왼쪽부터)과 레슬리 빕, 미셸 모나한.

"매 순간 훌륭한 협력자들이 함께해 줬고, 우리가 함께 만들어낸 작품을 관객에게 전달할 수 있다는 것은 영광이자 특권"이라며 "이 세계에서의 성공은 어느 정도의 자유를 가져다주고, 그 자유에는 책임이 따른다”고 강조했다. 그러면서 “서로를 지지하고, 할 수 있을 때 다른 이들을 끌어올려야 한다. 자신이 있을 곳을 찾고 있는 다음 번 길 잃은 소년을 위해 문을 열어줘야한다”고 후배 스타들에게 책임감 있는 자세와 상호 연대를 당부했다.

다음은 해리슨 포드 수상소감 전문.