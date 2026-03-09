강남 주택가 돌며 금품 1억여원 훔친 중년 2인조 구속

서울 강남 일대 빈집에 들어가 1억여원 상당의 금품을 훔친 2인조 절도범이 구속됐다.

서울 강남경찰서는 특수절도 등 혐의로 50대 남성과 40대 남성 총 2명을 지난달 27일 붙잡아 구속했다고 9일 밝혔다. 이들은 지난달 25일 서울 강남구 논현동 일대 아파트와 빌라 등에서 현금과 귀중품을 훔친 혐의를 받는다. 거주자가 없는 곳에서 베란다 방범창을 부수고 창문으로 침입한 것으로 조사됐다. 경찰이 현재까지 파악한 피해자는 총 4명으로, 피해액은 약 1억2000여만원에 이른다. 피해 물품은 현금과 외화, 상품권, 명품 귀금속과 가방 등이었다.

서울 강남구 일대 빈집에서 중년 2인조 절도범 일당이 훔친 물품 일부. 강남경찰서 제공.

피의자들은 이미 동일 수법의 절도 전력이 다수 있었고, 생활고로 다시 범행한 것으로 파악됐다. 경찰의 추적을 피하기 위해 범행 전후 여러 차례 옷을 갈아입었고, 현금만 사용했고 무전기를 통해 연락을 주고받는 용의주도함도 보였다. 경찰은 신고를 접수한 후 범행 인근과 고속도로 요금소 등 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 용의자들을 추적했으며, 경기 성남시 지하철역 인근에서 이들을 검거했다. 검거 당시 피해 물품 대부분과 커터칼, 무전기 등 범행 도구를 압수했다.

경찰 관계자는 “범행 수법이 치밀하고 다세대 주거지를 대상으로 해 시민들의 불안을 야기했으나 잠복 수사 끝에 피의자들을 검거했다”며 “집을 비울 경우 현관과 창문 등 문단속을 철저히 해달라”고 당부했다.