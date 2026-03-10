[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 10일 (화요일) 돈이 없는 경우 불안감이 밀려오게 마련이다

96년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다. 84년생: 노력은 언젠가 보답을 받는다. 72년생: 잘 들어 주는 것도 이익이다. 60년생: 가볍게 시작한 일도 크게된다. 48년생: 금전문제는 좋은 통신이 날아오다. 36년생: 모든 일상을 잊고 무심한 마음으로

97년생: 일에 끝까지 긴장을 늧추지 말자. 85년생: 변덕스런 행동은 실패만 부른다. 73년생: 전문가는 땀과 노력을 쏟아야 한다. 61년생: 아름다운 꽃도 향기가 영원할 수는 없다. 49년생: 부동산투자나 매매는 오후에 약속하자. 37년생: 분명한 것도 좋지만 지금은 아니다.

98년생: 시간절약과 노력하고 개발하는 데 써라. 86년생: 코앞의 이익에 연연하지 마라. 74년생: 화합하지 못하여 어려움이 가중된다. 62년생: 불행은 다른 환경을 탓하는 데서 온다. 50년생: 재정관계는 서북방으로 진출하면 성과가 있다. 38년생: 사람의 마음은 자신도 예측하기 힘들다.

99년생: 자신을 지탱해주는 길은 노력밖에는 없다. 87년생: 시작보다 끝이 중요하다. 75년생: 일이 보잘것없을지라도 자신감을 가져라. 63년생: 기운이 문전에 있으니 내실을 다져라. 51년생: 점포매매는 서남방으로 추진하세요. 39년생: 자식 때문에 상심하는 일이 있다.

00년생: 욕심과 마음을 비워야 일 처리된다. 88년생: 사랑을 얻으려면 용기가 필요하다. 76년생: 열심히 했으나 주위에서는 반응이 없다. 64년생: 남의 입장을 대변하지 말라. 52년생: 상반된 입장을 보여서 화합이 어렵다. 40년생: 금전문제는 최씨 안씨 조씨에 부탁하세요. 28년생: 의미 없이 흘러간 과거를 탓해봐야 소용이 없다.

01년생: 잡생각으로 시간을 낭비하지 마라. 89년생: 어려운 일은 가족과 상의하라. 77년생: 이성간의 잔소리는 독약이 되기도 한다. 65년생: 군림하기보다 보좌하는 일이 중요하다. 53년생: 신뢰가 없다면 어떤 말도 들리지 않는다. 41년생: 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요. 29년생: 진정 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 시기.

02년생: 창업이나 새로운 변화를 추구하라. 90년생: 옛것을 버리고 새것을 받아들여라. 78년생: 적극적으로 표현하면 가능성이 보인다. 66년생: 기교에 능한 사람은 실리를 거둔다. 54년생: 금전문제가 발생하면 상당히 힘들다. 42년생: 집에서 먼 곳의 부동산은 빨리 매매하세요. 30년생: 보이지 않는 것은 직접 확인해보는 것이 좋겠다.

03년생: 귀인의 도움이 복을 부른다. 91년생: 적극적인 자세가 행운을 부른다. 79년생: 자기와의 싸움에서 패하면 비참해진다. 67년생: 일이 엉키면 다른 핑계를 끌어낸다. 55년생: 일도 준비가 부족하면 감당하기 힘들다. 43년생: 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요. 31년생: 남의 근심도 나의 근심처럼 생각하라.

04년생: 적극성갖고 자신의 생각대로 실행하라. 92년생: 자기 실수를 솔직하게 인정하라. 80년생: 실수 때문에 일이 어려워 진다. 68년생: 몸이 따라주질 않으니 마음만 답답하다. 56년생: 여러 사람의 소문은 쇠라도 녹일 수 있다. 44년생: 재정문제는 서남방으로 진출하면 덕이온다. 32년생: 아랫사람 말이 자신을 위한 길임을 인식하라.

05년생: 일의 마무리을 확실히 하라. 93년생: 막힌 것은 정면으로 돌파해야 한다. 81년생: 과도한 경쟁은 지양하고 협력을 모색하라. 69년생: 상대방의 주장이 엇갈리지 않게 조율하라. 57년생: 주변환경도 바꿔보는 것도 좋겠다. 45년생: 토지 땅 대지매매는 남동방으로 추진하세요. 33년생: 돈이 없는 경우 불안감이 밀려오게 마련이다.

06년생: 일진이 좋은 운이다 놓치지 마라. 94년생: 멀리서 좋은 소식이 전해 온다. 82년생: 변화시킬 수 없는 일에 갈등을 빚는다. 70년생: 마감시한에 쫓기면 결과가 좋지 못하다. 58년생: 가지런한 상태를 유지해야 위기가 없다. 46년생: 금전융통은 박씨 유씨 윤씨에 부탁하세요. 34년생: 이해득실을 계산할 수 있는 사람이 현명하다.

95년생: 진실한 마음이 상대방을 설득시킨다. 83년생: 뜻밖의 만남이 성사되도 차분히 하라. 71년생: 스스로 행하지 않으면 해결이 어렵다. 59년생: 미뤄두었던 사소한 일상부터 챙겨라. 47년생: 점포매매는 서북방으로 추진하면 성사가 된다. 35년생: 고집이 세면 아집이 되니 양보할 건 양보하라.

백운철학원