2026 상반기 이화여자대학교 잡페어 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

9일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 "2026 상반기 이화여자대학교 잡페어"를 찾은 학생들이 취업상담을 받고 있다. 이제원 선임기자

이화여자대학교는 10일까지 양일간 교내 ECC 이삼봉홀 및 다목적홀에서 상반기 채용박람회 '이화 잡페어(EWHA JOB FAIR)'를 개최한다. 이번 박람회에는 삼성·현대·롯데 등 국내 주요 대기업과 계열사, 글로벌 기업, 우수 중견기업, 금융권 기업들이 참여한다. 학생들은 ECC 박람회장에 마련된 기업별 부스에서 인사 담당자와 현직자를 직접 만나 상반기 채용 상담을 받을 수 있으며, 기업이 요구하는 역량과 맞춤형 전략에 대한 실질적 정보를 얻을 수 있다. 아울러 박람회 기간에는 각 기업의 채용 설명회를 비롯해 서류 작성 방법과 면접 전략 등 인재개발원이 주관하는 다양한 취업 지원 특강도 함께 진행된다.