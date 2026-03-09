[포토] 국제유가 폭등 입력 : 2026-03-09 16:45:57 수정 : 2026-03-09 16:45:56 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 중동상황에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등의 영향으로 서부텍사스산중질유(WTI) 선물이 한때 30% 폭등하는 등 국제 유가가 요동친 9일 서울시 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 서부텍사스산중질유와 브렌트유, 두바이유 선물 가격이 표시되고 있다. 중동상황에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등의 영향으로 서부텍사스산중질유(WTI) 선물이 한때 30% 폭등하는 등 국제 유가가 요동친 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 유가가 표시되고 있다. 중동상황에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등의 영향으로 서부텍사스산중질유(WTI) 선물이 한때 30% 폭등하는 등 국제 유가가 요동친 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 서부텍사스산중질유와 브렌트유, 두바이유 선물 가격이 표시되고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 이제훈 "나도 결혼 좀 하자! 환승연애 안되면 나솔이라도" '日 애니메이션 OST 여왕' 리사, 데뷔 15주년 기념 8월 내한