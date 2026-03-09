[포토] 국제유가 폭등

중동상황에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 등의 영향으로 서부텍사스산중질유(WTI) 선물이 한때 30% 폭등하는 등 국제 유가가 요동친 9일 서울시 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 서부텍사스산중질유와 브렌트유, 두바이유 선물 가격이 표시되고 있다.

