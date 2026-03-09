포근한 봄 기운에 분주한 감자밭 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 10도 안팎으로 오르며 큰 일교차를 보인 9일 경기 고양시 감자밭에서 한 농민이 비료를 뿌리며 감자 심을 준비를 하고 있다.

낮부터 기온이 차츰 올라 포근한 날씨를 보인 9일 경기 고양시 들녘은 본격적인 봄 영농 준비로 분주했다.

이날 고양시 한 감자밭에서는 한 농민이 비료를 뿌리며 파종 준비에 한창이었다. 비료를 뿌리던 한 농민은 “겨울 동안 쉬다가 오랜만에 나온다”며 “보통 3월 초에 비료를 뿌리고 감자 심을 준비를 한다”고 말했다.

전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 10도 안팎으로 오르며 큰 일교차를 보인 9일 경기 고양시 농가에서 한 농민이 시금치를 수확하고 있다.

전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 10도 안팎으로 오르며 큰 일교차를 보인 9일 경기 고양시 감자밭에서 농민들이 새참을 먹고 있다.

인근 농가에서는 작년 가을에 심어둔 시금치 수확도 이어졌다. 농민들은 이른 봄기운에 맞춰 밭을 갈고 수확을 서두르며, 농사철이 시작됐다는 데 기대감을 내비쳤다.

한편, 기상청은 당분간 낮 기온이 오르겠지만, 아침·저녁으로 기온이 크게 떨어져 일교차가 크겠다며 건강관리와 농작물 관리에 유의할 것을 당부했다.