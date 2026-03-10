[이코노 브리핑] 금감원, 중동 혼란 틈탄 투자사기 경보 외

금감원, 중동 혼란 틈탄 투자사기 경보

금융감독원은 9일 최근 중동사태로 시장이 혼란한 틈을 타 원금보장과 고수익을 약속하며 가짜뉴스(가짜 투자성공 후기 영상 등)를 유포하는 불법 유사수신행위가 기승을 부릴 가능성이 크다며 소비자경보 ‘주의’를 발령했다. 금감원에 따르면 불법 업체는 자체 제작한 가짜 자동매매 프로그램으로 고수익을 올렸다고 홍보하며 투자자를 유인한다. 수소에너지, 드론 등 신기술 투자를 가장해 가짜 투자 성공 인터뷰 영상·홈페이지 등을 통해 피해자를 현혹하거나 부동산 관련 재테크 상담으로 접근해 원금보장으로 유혹하며 불법 유사수신업체에 투자를 유도하기도 한다.

하나 ‘韓 최우수 무역금융 은행상’ 수상

하나은행은 글로벌 금융·경제 전문지 글로벌파이낸스가 선정하는 ‘2026 대한민국 최우수 무역금융 은행상(Best Trade Finance Provider in Korea 2026)’을 수상했다고 9일 밝혔다. 통산 25회 연속 수상이며, 시상식은 지난 4일(현지시간) 영국 런던에서 열렸다.

금융위, 불법사금융 원스톱 지원 개시

한 번의 불법사금융 피해 신고로 불법추심 중단, 소송지원 등 피해구제를 받을 수 있게 됐다. 금융위원회는 이 같은 내용의 원스톱 종합·전담 지원시스템을 9일 개시했다고 밝혔다. 그동안 피해자가 구제받으려면 금융감독원, 경찰, 지방자치단체 등 기관별로 일일이 신고하며 각 기관에 피해 사실을 반복적으로 설명하고 자료를 직접 준비해야 했다.