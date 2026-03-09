男 배드민턴 ‘황금콤비’… 40년 만에 전영오픈 2연패

‘복식 세계1위’ 서승재·김원호 우승



1986년 박주봉·김문수 이어 위업

첫 게임 내준 뒤 ‘짜릿한 역전승’



안세영, ‘2인자’ 中왕즈이에 무릎

2연패 좌절… 36연승 행진 마침표

지난해 한국 배드민턴은 최고 전성기를 누렸다. ‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 있는 여자 단식과 ‘황금 콤비’ 서승재-김원호 조(이상 삼성생명)가 자리 잡은 남자 복식도 세계 1위 자리를 굳건히 했다.



그 여세를 몰아 한국 배드민턴은 세계 최고권위의 대회인 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈에서 대기록 달성을 노렸다. 안세영은 이번 대회에서 통산 세 번째이자, 한국 배드민턴 단식 선수 사상 최초의 ‘전영오픈 2연패’에 도전했다. 과거 박주봉, 정명희, 길영아 등 전설적인 복식 스타들이 이 대회 연패를 달성한 사례는 있었으나 한국 단식 선수가 2년 연속 시상대 맨 위를 지킨 적은 단 한 번도 없었다. 여기에 서승재와 김원호도 이번이 한국 선수로는 40년 만에 전영오픈 남자 복식 2연패를 달성할 기회였다.

세계 최강 입증 한국 배드민턴 남자 복식 황금콤비 서승재(왼쪽)-김원호 조가 9일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 전영오픈에서 우승한 뒤 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 버밍엄=로이터연합뉴스

결과는 절반의 성공이었다. 서승재-김원호 조는 40년 만에 전영오픈 2연패의 대업을 이뤘지만 절대강자로 꼽히며 기대가 높았던 안세영은 ‘만년 2인자’ 왕즈이(중국·세계 2위)에게 불의의 일격을 당하며 연승행진이 멈춰서야 했다.



서승재-김원호 조는 9일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 대회 결승에서 말레이시아의 아론 치아-소위익(2위) 조를 상대로 2-1(18-21 21- 12 21-19) 역전승을 거두며 금메달을 목에 걸었다. 이로써 이 둘은 1986년 박주봉-김문수 이후 한국 선수로는 40년 만에 남자복식 2연패에 성공했다.



출발은 쉽지 않았다. 첫 게임 내내 끌려가다 막판 18-18 동점을 만들었으나 연속 실점하며 먼저 게임을 내주며 기선을 제압당하는 듯했다. 하지만 2게임부터 반격이 시작됐다. 초반부터 승기를 잡고 단 한 번의 리드도 허용하지 않는 완벽한 경기력으로 게임을 손쉽게 가져오며 승부를 원점으로 돌렸다.



그렇다고 마지막 운명의 3게임 승부가 쉽지는 않았다. 상대에게 먼저 주도권을 넘겨준 서승재와 김원호는 끈질기게 따라붙으며 3번의 동점을 만든 끝에 15-16 상황에서 파상공세로 3연속 득점을 올리며 승기를 잡았고 결국 역전극을 완성하며 세계 최강의 자리를 재확인했다.



서승재-김원호는 지난해 11승을 합작하며 안세영과 함께 단일 시즌 역대 최다승 기록을 갈아치웠다. 올해 첫 대회였던 BWF 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈에서도 2연패를 기록했다. 그러나 이 대회에서 서승재가 어깨를 다쳐 출전할 예정이었던 인도오픈은 기권했다. 이후 서승재가 부상에서 회복하면서 둘은 다시 전영오픈에 나서 값진 성과를 일궜다.



반면 안세영은 여자 단식 결승에서 ‘왕즈이 0-2(15-21 19-21)로 패하며 36연승 행진을 마감했다. 안세영의 결승 상대가 왕즈이로 확정됐을 때만 해도 안세영의 우승이 확실시되는 분위기였다. 최근 10차례의 맞대결에서 매번 속절없이 당하기만 하며 자국 언론에서조차 ‘공안증’(안세영 공포증)이라는 용어가 나올 만큼 왕즈이는 안세영 앞에서 유독 작아졌다.



하지만 이날의 왕즈이는 달랐다. 첫 게임 1-3에서 4연속 득점으로 흐름을 바꾼 왕즈이는 안세영의 끈질긴 추격에도 단 한 번의 리드도 허용하지 않고 기선을 제압했다. 두 번째 게임 역시 팽팽한 접전이 이어졌으나, 13-13에서 왕즈이가 3연속 득점으로 달아나며 승기를 잡았다. 안세영은 막판 16-20에서 3점을 몰아치며 1점 차까지 따라붙었지만, 마지막 대각 공격을 막아내지 못하고 고배를 마셨다.



왕즈이는 승리가 확정되자 믿기지 않는다는 듯 멍한 표정을 짓다 이내 관중석을 향해 포효하며 10연패 사슬을 끊어낸 설욕의 순간을 만끽했다. 반면 한국 배드민턴 단식 사상 최초의 전영오픈 2연패를 꿈꿨던 안세영은 다음을 기약하게 됐다. 아울러 지난해 10월 덴마크오픈 이후 이어온 무패행진도 36연승에서 마감됐다.



한편 세계 랭킹 4위에 빛나는 여자복식 듀오 백하나와 이소희(이상 인천국제공항)도 결승에서 중국의 류성수-탄닝(1위) 조에 0-2(18-21 12-21)로 져 준우승을 차지했다. 두 선수는 2024년 이후 3년 만에 전영오픈 금메달을 노렸으나 다음을 기약하게 됐다.