보고서 작성부터 투자·국가운영까지… “AI, 이젠 인류 동반자” [알파고 쇼크 10년… AI 공존시대로]

10년 전 이세돌 9단을 이긴 알파고는 인공지능(AI) 기술 발전의 발판이 됐고, 2022년 AI 대중화를 이끈 챗GPT의 뿌리가 됐다. 인간의 미래를 위협하는 존재로 시작한 AI에 대한 거대한 담론은 기술의 발전과 함께 ‘통합과 공존’이라는 키워드로 발전했다. 도구를 넘어서 우리 삶의 동료로 선뜻 다가온 AI는 이제 우리와 상호작용을 하며 기술과 삶을 발전시키고 있다.

◆인간을 넘어서기 위해 인간이 된 AI



10년 전 이세돌 9단이 대국 상대로 알파고를 맞이한 세기의 대결을 두고 대부분 이세돌 9단의 일방적인 승리를 점쳤다. 정보기술(IT) 전문가와 학자들은 알파고가 세계 최고의 바둑 기사를 이기려면 훨씬 긴 시간이 필요할 것이라 여겼다. 알파고의 개발자인 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동 창업자조차 승률을 50대 50으로 전망했다.



당시 화두는 ‘AI가 인간을 뛰어넘을 수 있는가’였다. 1997년 IBM의 슈퍼컴퓨터 딥 블루가 세계 체스 챔피언 가리 카스파로프를 이기면서 일찌감치 AI는 인간에 대한 도전을 시작했다. 하지만 바둑은 달랐다. 첫수를 주고받는 경우의 수만 13만가지에 달하고 전체 경우의 수는 10의 170제곱 이상으로 우주에 존재하는 원자 개수의 합보다 많아서다. 그러나 결과는 모두의 예상을 뒤엎은 알파고의 일방적인 승리였다. 다섯 차례 대결에서 제4국을 제외하고 알파고는 완벽한 승리를 따냈다. 이세돌 9단이 힘겹게 불계승으로 1승을 거두며 인류의 자존심을 지켰지만 전문가들은 AI의 변칙적인 수가 인간을 뛰어넘었다는 점에 경악했다.

직관과 창의성까지 요구되는 바둑에서 인간을 이긴 알파고의 시작은 역설적이게도 인간이었다. 허사비스 창업자는 인간을 넘어서기 위해선 인간의 뇌처럼 학습하는 AI가 돼야 한다고 판단했다. 우리 뇌에 있는 수많은 신경을 본떠 정책망과 가치망이라는 두 신경망을 알파고에 적용한 배경이다. 그렇게 알파고는 스스로 수많은 대결을 반복 학습하면서 바둑기사들이 상황에 따라 뒀을 법한 위치와 돌을 놨을 때 승리할 확률까지 판단해 천하의 이세돌 9단도 어찌하지 못하는 ‘묘수’를 둔 것이다.



◆알파고 넘어 챗GPT로 친구가 된 AI



알파고가 가진 AI기술은 이후 인간의 삶과 인류의 역사를 송두리째 바꿔놓고 있다. 대결 상대였던 AI는 이제 우리에겐 없어선 안 될 동료가 됐고, 공존을 위한 시간이 열렸다.



구글이 2017년 공개한 트랜스포머는 AI가 막대한 양의 정보를 병렬로 연산해 맥락을 파악한 뒤 정보값을 예측하는 거대언어모델(LLM)의 토대가 된 기술이다. 오픈AI는 이 기술을 활용해 2022년 11월 진일보한 AI 챗봇 챗GPT를 시장에 내놓음으로써 AI 열풍을 일으켰다.

챗GPT 등장으로 AI는 대중화의 바람을 탔고, 급속도로 눈부시게 진화했다. 생성형 AI 등장 초기에 문서 요약과 보고서 작성 등 간단한 업무에 활용되던 AI가 지금은 기업의 경영·생산, 개인의 자산 투자, 국가 운영, 전쟁 등 분야를 망라해 핵심 도구로 쓰이고 로봇 상용화 시대까지 앞당기고 있다. 그야말로 ‘AI혁명’이 일어나 세계 산업 구조와 경제 판도까지 바꾸는 시대다. AI 데이터센터는 세계 각국의 미래 먹거리가 됐고, AI에 필수적인 그래픽처리장치(GPU)의 수요급증으로 반도체 기술은 나날이 발전하고 있다. 2013년 처음 등장한 고대역폭메모리(HBM)는 최근 3년간 빠르게 진화해 6세대 양산에 돌입했다.

2016년 이세돌 9단과 알파고의 대결 당시 80억달러(12조원)에 불과했던 글로벌 AI시장은 지난해 5370억달러(800조3448억원)에 이르렀다. 문송천 카이스트 경영대학원 교수는 “알파고 대전 이후 챗GPT의 등장으로 인류의 반도체와 빅데이터 기술이 비약적으로 발전했다”며 “AI가 인류의 기술을 집약적으로 발전시켰다”고 말했다.



AI는 이제 인간과 함께 상호작용을 하며 기술적인 발전을 함께 모색하고 있다. 김정식 연세대 경제학부 교수는 “향후 피지컬 AI를 통한 휴머노이드 로봇 등이 대중적으로 등장할 것”이라며 “AI기술이 인간과 대치하는 데서, 스며드는 것을 넘어 큰 변화로 이어질 것”이라고 전망했다.