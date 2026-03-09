AI 다시 마주한 이세돌 ‘상생’의 바둑돌 [알파고 쇼크 10년… AI 공존시대로]

알파고 쇼크 10년 만에 재대결

“승부 대상 아닌 인간 돕는 도구”

9일 서울 종로구 포시즌스호텔에 흰 와이셔츠와 검은 양복의 남성이 등장해 바둑판 앞에 앉았다. 10년 전 인공지능(AI) 알파고와 역사적 대결을 벌였던 주인공 바둑기사 이세돌 9단이었다. 그는 10년 전 같은 장소, 같은 차림으로 다시 AI와 마주 앉았다. 에이전틱 AI를 구축하는 스타트업 인핸스가 2016년 알파고와의 대국이 열렸던 서울 포시즌스호텔에서 연 ‘뉴 에라 비긴즈’ 행사에서다.

이세돌 9단이 9일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 AI 스타트업 인핸스가 주최한 '에이전틱 AI 상용화 글로벌 캠페인'에 참석해 인핸스의 AI 에이전트와 실시간 협업하여 만든 바둑 프로그램을 시연하고 있다. 사진은 AI 에이전트의 훈수에 웃음터진 이세돌 9단. 뉴시스

이 9단은 스스로 바둑 AI를 만들고 대국 시범을 보이는 식으로 행사를 진행했다. 이 9단이 “바둑판에 점수와 차트 기록도 함께 들어가게 해달라”고 AI에게 주문하자 바둑 모델이 완성됐다. 이 9단은 새로 만들어진 AI와 몇 수를 주고받은 후 “알파고 수준은 넘었다고 보는 게 맞을 것 같다”고 10년 만의 재대결을 평가했다.



이 9단은 “AI는 승부의 대상이 아니라 인간이 더 큰 창의성을 발휘할 수 있게 돕는 도구로 정의돼야 한다”며 “10년 전 우리는 AI와 대결했지만, 이제는 AI와 협업해 함께 나가는 시대로 전환됐다”고 강조했다.



그의 말처럼 10년 전 AI와 대결에 나섰던 인간은 AI와 동료가 돼 공존을 모색하고 있다. 챗GPT의 등장과 AI데이터센터, 고대역폭메모리(HBM)의 발전 등 AI와 인간은 상호작용을 통한 기술적인 발전에 나섰다.



이날 이 9단 앞에 등장한 에이전틱 AI는 사용자가 세부적으로 지시하지 않아도 스스로 목표를 설정, 학습해 능동적으로 업무를 수행하는 차세대 자율형 AI다. 외부 장치 등과 연동해 각종 업무를 스스로 수행하는 진일보한 AI로 평가받는다.