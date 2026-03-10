우리집에 휴머노이드 로봇 들여놓을까

롯데온, 테크 전문 ‘게이즈샵’ 입점

CES 활약 첨단 로봇 등 12종 판매

中 휴머노이드 ‘G1’ 3100만원대

롯데쇼핑의 이커머스(전자상거래) 플랫폼 롯데온은 프리미엄 테크 라이프스타일(첨단 기술 기반 생활용품) 전문점 ‘게이즈샵’(사진)을 공식 입점시키고, 휴머노이드 로봇을 포함한 로봇 12종 판매를 시작한다고 9일 밝혔다.



로봇청소기, 서빙 로봇 등 최근 로봇 기술이 일상으로 빠르게 확산되는 가운데 롯데온은 소비자가 온라인에서 다양한 로봇 제품을 직접 비교·구매할 수 있도록 상품군을 확대했다.



게이즈샵 대표 상품은 중국 로봇 기업 유니트리의 휴머노이드 로봇 ‘G1’이다. 3100만원대 프리미엄 모델로, 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 복싱 경기를 선보이며 화제를 모았다. 이와 함께 ‘로봇개’로 불리는 4족 보행 로봇 ‘GO2 AIR(에어)’와 ‘GO2 PRO(프로)’도 선보인다. 계단 오르기와 장애물 회피는 물론 점프, 악수, 음성 명령 수행 등 다양한 상호작용 기능을 갖췄다.



교육형 로봇도 준비했다. 실시간으로 바둑 대결이 가능한 ‘센스로봇GO’는 로봇 팔이 직접 바둑돌을 놓는 대국 환경을 구현했다. 23단계 기력 설정으로 초보부터 고수까지 개인 맞춤형 대국이 가능한 로봇이다. 사람과 소통할 수 있는 반려로봇 루나 2세대 스마트 펫을 비롯해 펫캠으로 활용할 수 있는 에나봇의 롤라 미니, 롤라펫팔, 이보 SE 등도 판매한다.



조하나 롯데온 디지털가전팀장은 “로봇청소기에 이어 휴머노이드, 반려로봇, 교육용 로봇까지 카테고리를 확대했다”며 “프리미엄 테크 상품을 온라인에서 신뢰도 높은 공식 셀러를 통해 선보이며 디지털가전 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.