靑, 비상대응체제 가동… “금융안정 100조 적기 투입” [美·이란 전쟁]

비상경제점검회의 열고 수급 점검

李 “실물경제 파장 치밀하게 대비”

與 “환율 안정 3법 19일 처리 목표”

野 “기업 악마화 말고 비축유 풀어야”

청와대가 중동 사태 장기화에 대비한 리스크 관리를 위해 이번주를 경제·민생 안정 및 중동 리스크 총력 대응 주간으로 지정하고 비상대응 체제를 가동키로 했다.



이재명 대통령은 9일 청와대에서 주재한 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 “중동지역 위기가 장기화될 경우에 실물 경제에 미치는 파장이 클 수 있다”며 “전방위적인 수단을 통해 철저하고 치밀하게 대비해 주시기 바란다”고 말했다. 이 대통령은 이날 회의를 시작으로 10일 국무회의와 12일 수석보좌관회의까지 이번주 최소 3차례의 공식 회의를 주재하고 중동 상황 점검 및 고유가·고환율 대책 마련에 나선다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이날 회의에서는 시나리오별 석유·가스 수급 대책 점검도 이뤄졌다. 김용범 청와대 정책실장은 현재 호르무즈해협 봉쇄로 영향을 받는 원유 도입량은 하루 170만배럴 수준으로, 이에 비해 한국이 비축한 석유량은 1억9000만배럴로 208일 지속 가능한 수준이라고 설명했다.



가스 수급과 관련해서는 “올해 도입 예정 물량 중 중동의 비중은 14% 수준으로, 카타르 생산 물량 중 약 500만t 차질이 예상되나 가스공사 등에서 대체 물량을 도입할 수 있어 수급 차질 가능성은 크지 않다”고 말했다.



금융시장 변동성 확대와 관련해서는 “중동 상황의 장기화 우려 확산으로 국내 경제의 펀더멘털에 대비해 과도하게 지표가 괴리된 측면이 있다”며 “시장 상황에 따라 100조원 플러스 알파 등 시장 안정 조치를 적기에 시행하고, 필요시 추가 조치 방안도 선제적으로 마련하겠다”고 했다.



여당은 이른바 ‘환율 안정 3법’의 신속 처리를 추진한다. 더불어민주당 정청래 대표는 이날 최고위원회의에서 “당정은 외환시장 변동성에 대응하기 위해 환율 안정 3법을 조속히 처리하기로 뜻을 모았다. 19일 본회의 통과를 목표로 속도를 내겠다”고 말했다. 환율 안정 3법은 개인투자자가 보유한 해외주식을 처분해 국내 자본시장에 재투자할 경우 양도소득세 부담을 줄여주는 내용을 핵심으로 한다. 야당은 정부의 고유가 대응이 미흡하다고 지적하며 비축유 방출 검토를 요구했다. 국민의힘 장동혁 대표는 석유 최고가격제와 관련해 “도입선 다변화, 유류세 인하, 서민 에너지 바우처 등 실효적인 대책을 하루라도 빨리 마련해 시행할 때”라고 했다.



경찰도 기름값 관련 불법행위를 엄정 단속하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 정유사와 주유소의 담합행위 등에 대한 철저한 단속을 지시한 바 있다. 경찰은 미국·이스라엘·이란 등 중동 사태 관련 국가의 주한대사관·관저 등 시설에 대한 경비도 강화했다.