장동혁 고발 시민단체 대표, 경찰 출석…“국힘 김건희 특검 압색 방해해”

국민의힘이 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 압수수색 영장 집행에 불응한 것과 관련해 국민의힘 장동혁 대표를 고발한 시민단체 대표가 경찰에 출석했다.

김한메 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 대표는 9일 오후 서울 영등포경찰서에 고발인 조사를 받기 위해 출석했다. 김 대표는 앞서 장 대표를 특수공무집행방해, 무고 등 혐의로 지난해 11월 서울경찰청에 고발했다.

김 대표는 이날 “국민의힘은 단체의 위력으로 김건희 특검의 정당한 압수수색 영장 집행을 방해했다”며 “장 대표가 당대표로서 이를 묵인·방조, 지시했을 가능성이 높아 수사가 필요하다”고 주장했다

앞서 김건희 특검팀은 지난해 8~9월 통일교 교인 집단 입당 의혹을 수사하는 과정에서 국민의힘 당사에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 이 과정에서 국민의힘은 특검팀이 당원 명부 전체를 요구한다며 강하게 반발했다. 특검팀은 몇 차례 영장 집행 시도 끝에 통일교 교인 명단과 일치하는 일부 자료를 추출하고 영장 집행을 마무리한 것으로 알려졌다.

김 대표는 국민의힘이 ‘대장동 항소포기’ 관련 정성호 법무부 장관을 고발한 것이 무고에 해당한다며 이날 조사에서 이 내용을 함께 진술할 예정이라고 말했다.

한편 사세행은 지난 3일에도 서울경찰청에 직권남용, 이해충돌방지법 및 공직자윤리법 위반 등 혐의로 장 대표에 대한 고발장을 제출했다. 장 대표가 자기 배우자 소유의 토지 근처를 지나가는 서산(대산)-당진 고속도로 건설 예산에 국민 혈세가 투입되도록 국회의원의 직무권한을 함부로 남용한 혐의가 있다는 것이 사세행의 주장이다. 사세행은 “장동혁은 전국에 4채의 아파트를 포함하는 6채의 주택뿐만 아니라 대산-당진 고속도로 종점 근처에 토지 등 다수 부동산을 보유하면서 국회에서 자기 손으로 예산증액까지 해 국민적 비판이 거세다”고 주장했다.

그러면서 “2023년도 예산편성을 위한 국회 예결특위 산하 예산 소위 위원으로서 이해충돌방지법상 사적 이해관계자임에도 불구하고 회피 의무를 이행하지 않은 채 고속도로 예산증액 심사에 직접 참여하면서 2023년도 예산에 대산-당진 고속도로 착공을 위한 예산이 대폭 증액되게 만드는 등 이해충돌방지법을 정면으로 위반한 혐의가 있다”고 했다.