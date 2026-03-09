달서구, 대구시 위생업무 종합평가 2년 연속 최우수 기관 선정

대구 달서구는 대구시의 ‘2025년 위생업무 종합평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

대구 9개 구∙군을 대상으로 공통∙공중위생∙식품안전∙식품관리 등 4개 분야, 14개 항목, 44개 세부지표를 종합적으로 평가했다. 달서구는 2021년부터 5년 연속 우수기관에 선정된 데 이어, 2년 연속 최우수기관을 차지하는 성과를 거두며 대구 대표 위생 행정 선도 자치구로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

이태훈(가운데) 달서구청장이 위생과 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

구에 따르면, 공중위생업소 지도∙점검 강화와 음악∙게임업소 관리, 숙박업소 관리 등 생활밀착형 위생관리 정책을 지속해서 추진하며 건전한 영업환경 조성에 힘써왔다. 식품안전 분야에서도 어린이 기호식품 안전관리, 어린이∙사회복지급식소 관리, 식품위생업소 지도점검 등 현장 중심의 예방 행정을 강화해 높은 평가를 받았다.

특히 음식점 위생등급제 확대, 안심식당 운영관리, 음식문화 개선사업 등 안전한 외식환경 조성을 위한 정책을 꾸준히 추진하고, 민∙관 협력을 통한 ‘기후위기식단 실천운동’등 달서구만의 차별화한 시책을 펼쳤다.

올해도 안전한 외식환경 조성과 위생 수준 향상을 위한 다양한 시책을 추진할 계획이다. 외국인 음식점 영업주를 대상으로 다국어 안내책자를 제작해 찾아가는 위생지도를 하고, 음식물쓰레기와 일회용품 사용을 줄이는‘기후위기식단 실천운동’을 확대해 친환경 음식문화를 확산할 예정이다.

또한 단란∙유흥주점과 노래연습장을 대상으로 업종 표시 스티커 부착사업을 추진해 이용자가 업종과 청소년 출입 가능 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 할 예정이다.

이태훈 달서구청장은 “5년 연속 우수기관이자 2년 연속 최우수기관이라는 성과는 구민의 건강과 안전을 최우선 가치로 삼고 현장에서 최선을 다해 온 결과”라면서 “앞으로도 선제적이고 촘촘한 위생관리로 누구나 안심하고 생활할 수 있는 건강도시 달서를 만들어가겠다”고 말했다.