'학내 갈등' 전주대…이사장 청탁금지법 등 혐의로 고발당해

글로컬대학30 사업 탈락을 두고 학내 갈등이 장기화하는 전북 전주대학교에서 이번에는 이사장을 둘러싼 비위 의혹이 불거졌다.



9일 연합뉴스 취재를 종합하면 전북경찰청은 전주대 학교법인 신동아학원의 이사장 A씨에 대한 고발장이 접수됨에 따라 수사에 나섰다.

교육부의 글로컬대학30 최종 심사를 앞두고 학교 법인(신동아학원)과 전주대 구성원들의 갈등이 점점 깊어지고 있는 지난 2025년 9월 19일, 전주대에 이사장 퇴진 요구 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

전주대 교수회와 교수노조 등은 지난달 A씨를 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반(청탁금지법), 업무상 배임, 업무방해 등으로 고발했다.



고발장에는 2021∼2024년 A씨가 교수들과 세 차례 골프를 친 뒤 자신의 비용을 이들에게 나눠 부담하게 했다거나, 한 교수로부터 2차례에 걸쳐 100여만원의 현금을 받은 혐의 등이 적힌 것으로 확인됐다.



또 A씨가 광주광역시에 있는 자택을 오가면서 교직원 차량을 이용했거나 상근 임원으로 지정됐음에도 직무를 충실히 수행하지 않고 2년 가까이 매월 300만원의 보수를 받아왔다는 혐의 등도 담긴 것으로 알려졌다.



교수회 측은 "A씨에게 골프 접대와 금품을 수수한 교수 일부가 이후 주요 보직을 맡기도 해 직무 관련성 및 대가성 의혹이 짙다"며 "철저한 수사를 통해 엄중한 처벌을 해달라"고 썼다.



경찰은 최근 고발인에 대한 조사를 마쳤으며 추후 참고인과 피고발인 등을 불러 조사할 예정이다.

<연합>