정부의 주택공급대책에 따라 경기 과천 경마장 이전이 추진되면서 도내 시·군 간 경마장 유치 경쟁이 달아오르고 있다. 과천시와 한국마사회 직원들은 불편한 기색을 감추지 못하는 가운데 유치 의사를 밝힌 지방자치단체들도 주민 이견이 불거지면서 복잡한 양상을 드러내고 있다.
9일 각 지자체에 따르면 최근 경마장 유치 의사를 밝힌 도내 지자체는 화성·안산·시흥·고양·의정부·양주·남양주·포천·파주·동두천 등 최소 10곳이다. 도내 31개 시·군 3곳 중 1곳꼴로 유치전에 뛰어든 셈이다. 제주와 경북 영천, 전북 김제·익산 등도 속속 유치전에 뛰어들고 있다.
앞서 정부는 ‘1·29 부동산 대책’을 통해 과천 경마장 이전으로 주택 9800호를 짓겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 다른 지자체 입장에선 경마장이 들어서면 연간 수백억원대 세수를 확보하고 지역 경제 활성화라는 효과까지 노릴 수 있다.
당사자인 과천시와 마사회 노조는 강하게 반발하고 있다. 과천 주민들은 지식정보타운 등 이미 1만가구 넘는 대규모 개발을 진행 중인데 또다시 대규모 주택단지가 들어서면 교통과 상하수도 등 기반 시설이 한계에 이를 것이라고 우려한다. 마사회 노조 등 경마 산업 종사자들도 최근 반대 결의대회를 열었다. 새 후보지들 역시 사정은 복잡하다. 화성시는 간척지인 화옹지구를 후보지로 내세웠으나 이곳은 공유수면법, 농지법, 간척지법에 따라 유흥 레저시설 설치가 어렵다. 지역 환경단체들도 습지보호를 이유로 반대 중이다.
경기 지자체 10곳 경마장 유치 출사표
제주·경북 영천도 뛰어 들어
과천시·마사회는 “이전 반대”
